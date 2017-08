Chaos v Bílém domě. Z Trumpova původního týmu zbyl jediný muž

Ta fotka byla pořízena 28. ledna v Oválné pracovně ve chvíli, kdy Donald Trump hovořil po telefonu s Vladimirem Putinem. Kromě prezidenta na ní najdeme viceprezidenta Mikea Pence, personálního šéfa Bílého domu Reince Priebuse, Trumpova hlavního stratéga Steva Bannona, tiskového mluvčího Seana Spicera a poradce pro bezpečnostní otázky Michaela Flynna.

Neuplynulo ani sedm měsíců a čtyři z těchto šesti mužů už v Bílém domě nepracují. Zůstal jen Trump a Pence. Jako první se poroučel Flynn, který byl donucen k rezignaci kvůli tomu, že zamlčel schůzky s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem. Ve funkci vydržel jen 24 dní, ale ruská aféra, v níž hraje klíčovou úlohu, bude Trumpa pronásledovat ještě dlouho.

Sean Spicer pracoval jako tiskový mluvčí Bílého domu šest měsíců. Během té doby si dokázal novináře dokonale znepřátelit. Nejdřív navzdory faktům tvrdil, že na Trumpovu inauguraci dorazil rekordní počet lidí (více zde), pak některým kriticky naladěným médiím médiím zakázal vstup na své tiskovky.

Týden po něm rezignoval Reince Priebus, bývalý předseda Republikánské strany, který během volební kampaně pomáhal přemluvit zdráhající se partaj, aby hubatého magnáta přijala jako svého kandidáta. Priebus však nikdy nepatřil do prezidentova nejužšího kruhu a nakonec přišel o důvěru poté, co ho jeho nepřátelé v Bílém domě označili za autora úniků do médií.

A nakonec v polovině srpna odešel Trumpův hlavní stratég Steve Bannon. Bývalý šéf krajněpravicového webu Breibart News skončil po nepokojích v Charlottesville, po kterých Trump prohlásil, že vinu za ně nesly „obě strany“ - tedy jak vyznavači bílé rasy, tak jejich odpůrci. Bannon se už vrátil do vedení Breitbart News a slíbil, že bude za Trumpa dál bojovat. Údajně zvažuje založení televizní stanice.



Otěže přebírá tvrdý generál

Z hlediska personálních turbulencí by se mohlo zdát, že nejzáludnější funkcí v Bílém domě je post šéfa komunikace. Do května ho zastával Michael Dubke, pak si ji k funkci mluvčího přibral Sean Spicer. Ten rezignoval na protest proti tomu, že si Trump za šéfa komunikace vybral Anthonyho Scaramucciho.

Nebyla to dobrá volba. Prostořeký finančník z New Yorku nešetřil vulgaritami na adresu svých soků v Bílém domě a ve funkci vydržel pouhých jedenáct dní. Na jeho místo minulý týden nastoupila Hope Hicksová - osmadvacetiletá bývalá modelka, která se angažovala v Trumpově prezidentské kampani a pracovala pro jeho dceru Ivanku.

List The New York Times spočítal, že Trumpovu administrativu dosud opustilo třináct lidí. Odchod Bannona je považován za velké vítězství nového personálního šéfa Bílého domu Johna Kellyho, kterého Trump jmenoval koncem července s úkolem nastolit v Bílém domě kázeň.

Tvrdý mariňák a generál se zkušenostmi z Iráku a bývalý ministr vnitřní bezpečnosti se podle webu Politico snaží jasně vymezit pravomoci jednotlivých úředníků a poradců a posílit kontrolu nad plněním úkolů. Vadí mu, že řada z nich nemá jasně vymezené funkce, že dochází k osobním sporům a pracovní agendu jednotlivých sekcí nikdo nekontroluje,

Podle Politica se po příchodu Kellyho v Trumpově okolí zformovala vlivná „generálská klika“. Jejími členy jsou kromě Kellyho také bezpečnostní poradce Herbert McMaster a ministr obrany James Mattis. Trojice se snaží prosazovat pragmatickou politiku, korigovat prezidentovy výstřelky a stabilizovat rozhodovací struktury.

Otázkou je, jestli tvrdá generálská ruka bude k zkrocení chaosu stačit. Historik Igor Lukeš žijící v USA soudí, že Trump postrádá jakoukoli politickou strategii. „Vždycky jsem si myslel, že je Trump nepřipravený na prezidentský úřad a že bude šokován tím, jak ten úřad je těžký. Doufal jsem ale, že se na něj nabalí lidé, kteří ten politický systém budou znát. Ukázalo se, že jsem se v tom mýlil,“ uvedl český honorární konzul v Bostonu v pořadu Rozstřel.