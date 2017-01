Trumpův ministr čelí podezření, že v Kongresu pomohl své firmě

Price si podle informací CNN zakoupil akcie společnosti Zimmer Biomet v hodnotě 15 tisíc dolarů (asi 380 tisíc korun). Firma je jedním z největších světových výrobců kloubních náhrad.

Učinil tak krátce předtím, než v Kongresu předložil vlastní návrh zákona, který má odložit zavedení legislativy americké agentury spravující státní zdravotní a sociální programy Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Nejvýrazněji by po finanční stránce legislativa dopadla právě na Zimmer Biomet. Zástupci firmy posléze Priceovi financovali kampaň v úspěšné kandidatuře do Kongresu.

Bojkot inaugurace Více než dvě desítky demokratických kongresmanů a senátorů se nezúčastní páteční inaugurace nového prezidenta Donalda Trumpa. Velká část z nich se pro bojkot rozhodla po Trumpově ostrém vyjádření na adresu černošského zákonodárce Johna Lewise považovaného za autoritu hnutí za lidská práva. Podle stanice BBC dosud oznámilo záměr nepřijít na páteční slavnostní přísahu 26 členů některé z komor Kongresu. Zdroj: ČTK

Nejedná se o první případ, kdy je Price podezírán z pochybného obchodu s akciemi. V prosinci přišel list The Wall Street Journal s informací, že republikánský kongresman za poslední čtyři roky utratil při obchodování s akciemi zdravotnických firem 300 tisíc dolarů a zároveň prosazoval legislativu, která se těchto firem bezprostředně týká.

„Celé to ukazuje na využití vlivu kongresmana jen pro jeho finanční obohacení. Pokud věřil v prosazení svého zákona, neměl kupovat akcie,“ myslí si Larry Noble z Campaign Legal Center, které se zabývá monitoringem financování politických kampaní.

Priceův mluvčí Phil Blando uvedl, že obvinění se nezakládají na pravdě. Price podle něj plně spolupracuje s Úřadem pro kontrolu etiky Kongresu. Budoucí ministr zdravotnictví se prý snaží nařčením bránit. Minulý týden oznámil, že ukončí své aktivity ve 43 společnostech včetně Zimmer Biomet do 90 dnů od potvrzení své nominace v Senátu.

Odpůrce Obamacare

Lídr demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer volá po podrobném vyšetřování. „Poslední zprávy ukazují, že se nejednalo jen o pár případů, ale o promyšlený způsob, jak Price využíval při obchodování s akciemi své postavení,“ myslí si Schumer a dodává, že v tomto případě mohl být porušený zákon STOCK Act.

Tato legislativa vešla v platnost během úřadování Baracka Obamy v roce 2012. Zákon zakazuje využívání neveřejných informací pro osobní profit včetně obchodování v řadách členů Kongresu i ostatních vládních zaměstnanců (více o zákonu zde).

Price v Kongresu už jedenáct let reprezentuje stát Georgia. Vystudoval medicínu a roky působil na ortopedické klinice v Atlantě. Ke změně profese ho podle jeho slov dohnal fakt, že politici nemají zkušenosti z medicíny a přesto činí rozhodnutí, která ovlivňují, jak se lékaři o pacienty mohou starat. Je považován za velkého kritika Obamovy reformy zdravotnictví (více o Obamacare zde).