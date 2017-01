Trump: Za hackerskými útoky stálo Rusko, přízeň Putina je bonus

Trump zahájil brífink poděkováním těm médiím, která se podle něj postavila proti zveřejnění nepodložené zprávy o ruských špionech shromažďujících kompromitující materiály na budoucího amerického prezidenta. „Přestože o mě v minulosti příliš pozitivně nereferovala, teď si u mě trochu polepšila,“ dodal Trump na adresu médií.

Reagoval tak na dokumenty zveřejněné stanicí CNN a serverem BuzzFeed, které popisovaly některé údajné Trumpovy prohřešky či pochybné styky, mimo jiné také hovořily o setkání Trumpova právníka Michaela Cohena s ruskými představiteli v Praze. Novináři však zároveň připustili, že jsou důvody pochybovat o pravdivosti obsahu odhalených materiálů.

Americké tajné služby podle médií také varovaly, že ruská rozvědka shromáždila na Trumpa kompromitující materiály osobní i finanční povahy. Kreml sběr kompromitujících dat odmítl jako nesmysl a Trump zprávu označil za politický hon na čarodějnice (více o kauze čtěte zde).

„Je to absolutně odporné,“ konstatoval Trump a znovu prohlásil, že publikované informace jsou smyšlené a dala je dohromady skupina jeho „nemocných odpůrců“. Nic takového se podle něj nemělo dostat do novin.

Když se jeden z novinářů zeptal na údajné ruské hackerské útoky, Trump připustil, že Spojené státy se staly terčem hackerských útoků různých zemí, například Ruska nebo Číny. Při pokusu ruských hackerů nabourat volební systém se však útočníkům podle Trumpa nepodařilo zasáhnout do výsledků.

Trump dále řekl, že přízeň Putina nepovažuje za chybu, ale za bonus. Doufá, že se s šéfem Kremlu dohodne, zatím to však nemůže vědět určitě. „Netvrďte mi, že někdo z vás v téhle místnosti skutečně věří tomu, že by (Hillary) Clintonová postupovala ve vztahu k Rusku tvrději než já,“ dodal.

Trump rovněž potvrdil, že se po nástupu do funkce oddělí od svého rozsáhlého majetku. Podle jeho právníka převede prezident všechna aktiva do fondu, který budou řídit jeho dva synové. Trump si chce také najmout poradce pro etické záležitosti, aby se vyhnul dalším otázkám o potenciálním konfliktu zájmů mezi jeho podnikáním a vykonáváním prezidentského úřadu. Veškerý zisk, který bude pocházet ze zahraničí z Trumpových hotelů, bude prý darován americkému ministerstvu financí.

Nadcházející prezident rovněž prohlásil, že se postará o to, aby americké společnosti nepřesouvaly výrobu do zahraničí. Plánuje zavést vysoká cla, která podle něj odradí firmy od propouštění domácích pracovníků a stěhování produkce za hranice, třeba do Mexika.

Vystoupení Tillersona a rozlučka Obamy

Trump podle amerických médií předstoupil před novináře naposledy na konci loňského července. Jako budoucí hlava státu komunikuje s veřejností prakticky výhradně přes Twitter a rozhovorů rozdává málo.

Původně se měl s novináři sejít už v polovině prosince, ale konferenci nakonec zrušil. Americké žurnalisty často a tvrdě kritizuje, během kampaně je obviňoval, že straní jeho soupeřce Hillary Clintonové. Většina amerických celostátních médií kampaň demokratické kandidátky veřejně podpořila.

Novináři se budoucího prezidenta chtějí ptát především na údajné ruské hackerské útoky, na průběh slyšení ministerských kandidátů, na osud Obamovy zdravotní reformy či na Trumpův hrozící konflikt zájmů.

Zatímco Trump hovořil před novináři, v Senátu vystoupil jeho kandidát na ministra zahraničí Rex Tillerson. Bývalý šéf ropné firmy Exxon Mobile prohlásil, že ruská anexe Krymu je porušením mezinárodního práva a Spojené státy potřebují mít v ruce nástroj, aby zabránily podobnému použití síly v budoucnu. Washington podle něj hodlá dodržovat závazky ke spojencům obávajícím se expanzivní ruské politiky (více čtěte zde).

Včera se konalo také poslední veřejné vystoupení Obamy v roli americké prezidenta. Odcházející hlava státu udělala pomyslnou tečku za osmiletým působením v Bílém domě a rozloučila se s příznivci při projevu v Chicagu. Obama mluvil o úspěších své vlády a apeloval na Američany, aby pamatovali na základy demokracie (psali jsme zde).