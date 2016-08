Trump nezískává hispánské voliče. Opět přitvrdil rétoriku proti migrantům

„Pokud nebudeme přísně kontrolovat data vypršení platnosti víz, pak budeme mít otevřenou hranici, je to prosté,“ řekl Trump během sobotního volebního mítinku ve státě Iowa. Pokud bude zvolen prezidentem, chce zavést systém elektronické evidence přistěhovalců, kteří by se například nemohli dostat k sociálním dávkám, pokud by byli v zemi ilegálně. Policie by je rovněž mohla snáze dopadnout. Každý cizinec bez platného víza by podle Trumpova plánu byl vyhoštěn.



Názorově široce rozkročený miliardář v jednom z dřívějších projevů tento týden zvolil vstřícnější tón vůči imigrantům a etnickým menšinám, mezi nimiž se mu příliš nedaří získávat voliče. Poté, co prohlásil, že s nimi hodlá jednat „pevně, ale férově“, se ozvala řada kritických hlasů z konzervativnější části jeho zastánců. Jeho až dosud velká stoupenkyně a bývalá viceprezidentská kandidátka Sarah Palinová například varovala, že méně rázný přístup by mohl odradit část voličů.

Trump v průzkumech ztrácí na svou demokratickou sokyni Hillary Clintonovou v průměru více než pět procentních bodů a v posledních dnech se pokouší oslovovat právě černošké či hispánské voliče, kteří tvoří důležité procento hlasů volících vesměs jeho soupeřku. Podle komentátorů však zatím nenašel recept, na který by je vzhledem ke svým dřívějším nepřátelským výrokům dokázal nyní nalákat.