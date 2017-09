Trump je nový Hitler, prohlásil Maduro. Netanjahu Trumpův projev přivítal

Venezuelský prezident Nicolás Maduro Trumpa nazval „novým Hitlerem mezinárodní politiky“. Trump totiž na úterním Valném shromáždění OSN označil situaci ve Venezuele za zcela nepřijatelnou a vybídl její obyvatele k úplnému obnovení demokracie a politických svobod.

„Venezuelský národ hladoví a jejich země kolabuje. Jejich demokratické instituce jsou ničeny. Situace je naprosto nepřijatelná a my nemůžeme nečinně přihlížet,“ řekl Trump. Madurovu vládu označil za diktaturu a řekl, že jsou USA jsou připraveny „k dalším akcím“, pokud bude venezuelská vláda pokračovat v autoritářském způsobu řízení země (více zde, celý projev v angličtině si můžete přečíst například zde).

„Tento magnát si myslí, že vlastní celý svět, ale nikdo nebude Venezuele vyhrožovat,“ pohrozil Maduro. A přestože to Trump neřekl, Maduro si podle serveru The Independent postěžoval, že ho chce americký prezident zavraždit. Podle ministra zahraničí Jorgeho Arreazy je Trump stoupencem bělošské nadřazenosti a vrací se ke slovníku studené války z 80. let minulého století.



Špatný projev ve špatné době, míní švédská ministryně

Ani ostatní státy neopomněly na Trumpův projev reagovat, včetně těch, které prezident nekritizoval. Švédská ministryně zahraničí Margot Wallströmová pro BBC uvedla, že šlo o „špatný projev ve špatné době, adresovaný nesprávným posluchačům“.

Velkou nevoli dal najevo íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf. „Trumpovy nestydaté a ignorantské poznámky, jimiž ignoroval boj Íránu proti terorismu, ukazují na jeho nedostatek znalostí a nevědomost,“ prohlásil šéf íránské diplomacie. Trump si totiž v projevu znovu postěžoval na jadernou dohodu s Íránem, ktereou uzavřel jeho předchůdce v úřadu Barack Obama, a Íráncům slíbil, že se dočkají dne, kdy si budou moci zvolit nový režim.

Tvrdá Trumpova slova na adresu Íránu, který prezident označil za zkorumpovanou diktaturu, naopak přivítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Řeč byla podle něj „z nejstatečnějších“, které slyšel během svých třicetiletých zkušeností se světovou organizací.

Přestože se Trump při příkrém hodnocení stavu světové politiky vyhnul přímé kritice Ruska, jeho projev ani v Moskvě nadšení nevyvolal. Podle šéfa zahraničního výboru horní parlamentní komory Konstantina Kosačova byla řeč plná nálepkování a hesel. „Čekali jsme buď akční program USA na nejbližší období, nebo aspoň potvrzení zdravých návrhů z předvolební kampaně,“ napsal Kosačov na Facebooku.

Podle ruského senátora se zdálo, jako by Trumpův projev psali dva různí lidé. „První část byla proroctvím, druhá rozsudkem,“ uvedl Kosačov.

Severokorejská mise při OSN pak na Trumpovy výhrůžky, že Severní Koreji hrozí „totální zničení“, nereagovala. V sále byl při projevu amerického prezidenta přítomen jen jeden, méně významný severokorejský diplomat.

Prezident USA Donald Trump poprvé promluvil na půdě OSN:

