Trump odvolal ministryni spravedlnosti, kritizovala jeho nařízení

Výjimka pro Austrálii Austrálie si v pondělí po Velké Británii a Kanadě vynutila výjimku z dekretu. V Sydney to oznámil premiér Malcolm Turnbull. Nový Zéland očekává přiznání stejné výjimky v nejbližší době. „Držitelé australských pasů budou moci cestovat do USA stejně, jako cestovali před vydáním Trumpova exekutivního příkazu,“ prohlásil Turnbull. „Bez ohledu na jejich rodiště i bez ohledu na to, zda mají dvojí občanství nebo jsou držiteli ještě jiného pasu, mohou do USA cestovat,“ řekl. List Financial Times napsal, že zvláštní status pro Brity, a nyní i pro Kanaďany a Australany, patrně rozhořčí ostatní západní země, které podle původních náznaků měly mít stejné výsadní postavení.