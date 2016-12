Kdybych mohl kandidovat potřetí, Trumpa bych porazil, věří si Obama

Současný a budoucí prezident USA se pustili do sporu o to, kdo z nich by vyhrál případný vzájemný souboj v prezidentských volbách. Barack Obama rozhovoru prohlásil, že pokud by mu zákon umožňoval kandidovat potřetí, získal by podporu většiny voličů. „V žádném případě,“ kontroval na twitteru Donald Trump.