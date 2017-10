Trump na Portoriku porovnával oběti hurikánů, rozdával konzervy a utěrky

Řádění hurikánu Maria si na Portoriku vyžádalo desítky obětí. Materiální škody jdou do miliard dolarů. I přes rozsah katastrofy si Donald Trump o víkendu neodpustil virtuální popíchnutí místních úřadů. „Chtějí, aby se všechno udělalo za ně, ačkoli by mělo jít o úsilí celé komunity,“ napsal Trump na Twitter (více o kauze zde).

O pár dní později se do Portorika vydal osobně. Cílem cesty bylo vyjádřit podporu místní lidem, ale také zlepšit svou diplomatickou pověst. Podle zámořských médií se mu však jeho mise příliš nepovedla. Místo slov útěchy v projevu porovnával řádění Marii s hurikánem Katrina, který pustošil jih Spojených států v srpnu 2005 (více o hurikánu zde).

„Každá smrt je tragédií. Když se však podíváte na skutečné katastrofy jako Katrina a ty stovky a stovky mrtvých, pak to porovnáte s tím, co se stalo tady (...). Kolik tady máte mrtvých? Sedmnáct? Je to šestnáct potvrzených, které porovnáváme s tisíci,“ prohlásil Trump. Následně ocenil úsilí místních lidí při zahlazování následků katastrofy. Později úřady upřesnily počet mrtvých na 34.

Reportér serveru CNN Chris Cillizza se pozastavuje nad tím, jak může jeden z nejmocnějších politiků světa porovnávat rozsah přírodní katastrofy jen podle počtu mrtvých. Zastánci amerického prezidenta argumentují tím, že Trump chtěl svými slovy pouze pochválit efektivitu záchranných složek Portorika.

Trump však tímto výrokem neskončil a do jeho projevu se dostala celá řada dalších pochybných pasáží. „Trochu jste vykolejili náš rozpočet. V Portoriku jsme utratili opravdu hodně peněz,“ prohlásil například.

Rozdávání zásob a bankrot

Od davu přihlížejících sklidil smích. Několikrát neopomněl pochválit také sám sebe a svůj tým nejbližších poradců. Po třináctiminutovém projevu začal osobně rozdávat základní vybavení. Lidem předal baterie či konzervy s jídlem. Basketbalovým způsobem rovněž rozhazoval papírové utěrky.

V rozhovoru se stanicí Fox News později uvedl, že obrovský dluh ostrova, který patří pod správu USA, „bude muset být smazán“. Portoriko letos vyhlásilo největší komunální bankrot v historii, jeho dluh věřitelům ve formě dluhopisů činí asi 72 miliard dolarů.

Portoriko má 3,4 milionu obyvatel. Mnohým z nich po hurikánu stále chybí základní potřeby, včetně potravin. Hurikán zničil energetickou síť, přístup k tekoucí vodě má jen necelá půlka obyvatel. Na ostrově je nedostatek pohonných hmot.