Stín podezření ze spolupráce s Kremlem dopadl i na Trumpova syna

Donald Trump mladší se s ruskou právničkou sešel v budově Trump Tower v New Yorku loni 9. června, tedy krátce poté, co si jeho otec zajistil republikánskou nominaci do boje o nejvyšší úřad v zemi (psali jsme zde).



Trumpův syn po zveřejnění zprávy schůzku nejprve potvrdil s tím, že se jednalo o „krátké seznamovací setkání“, které se týkalo především zrušeného programu na adopci ruských dětí americkými občany. Později však vydal prohlášení, v němž přiznal, že mu právnička nabídla informace o Clintonové.

V prohlášení uvedl, že předem neznal ani jméno osoby, se kterou se měl sejít, ale bylo mu řečeno, že „by mohla mít užitečné informace pro kampaň“.

„Ta žena řekla, že má informace o tom, že někteří lidé s vazbami na Rusko financují Demokratický národní výbor a podporují paní Clintonovou. Její prohlášení byla vágní, nejednoznačná a nedávala žádný smysl,“ napsal Donald Trump mladší. Brzy tak prý zjistil, že nenabízí žádné významné odhalení.

Podle The New York Times není jasné, jestli Trumpův syn nějaké informace o rivalce svého otce skutečně získal, nebo ne. Jedná se však o první veřejné potvrzení, že lidé blízcí Donaldu Trumpovi byli v rámci kampaně ochotní přijmout pomocnou ruku z Ruska.

Mluvčí prezidentova týmu právníků prohlásil, že Trump o schůzce s ruskou právničkou nevěděl a neúčastnil se jí, což potvrdil v prohlášení i jeho syn.

Schůzky se však zúčastnil i Trumpův zeť Jared Kushner a bývalý šéf Trumpovy volební kampaně Paul Manafort, který byl loni obviněný z vazeb na bývalého ukrajinského proruského prezidenta Viktora Janukovyče (více zde). Kushnerovu účast potvrdil i jeho právník.



Přpad možného ruského zasahování do loňských voleb rozplétá zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller. Kromě Muellera se však případem zabývají ještě čtyři kongresové výbory – senátní výbor pro tajné služby, senátní výbor pro soudnictví, sněmovní výbor pro tajné služby a sněmovní výbor pro dohled a vládní reformy.



Personální šéf Bílého domu Reince Priebus označil zprávu o setkání Trumpa mladšího s ruskou právničkou za nafouknutou bublinu. Demokrat Adam B. Schiff z výboru pro tajné služby však požaduje, aby byli vyslechnuti všichni, kteří se setkání účastnili.



Článek v The New York Times vyšel den poté, co se Trump poprvé ve funkci prezidenta USA na okraj summitu zemí G20 v Hamburku sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem (psali jsme zde).