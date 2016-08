Donald Trump vyrazil do Mexika, s prezidentem probírali zeď na hranicích

Americký miliardář během setkání, které rozlítilo řadu obyvatel Mexika, zvolil o něco smířlivější tón. Zdůraznil, že Mexičané Spojeným státům přispěli v mnoha směrech, jsou čestní a tvrdě pracují. Trump si setkání s Nietem pochvaloval a řekl, že pro Mexičany v USA má „obrovský cit“. Ze snahy omezit jejich příliv do USA však neustoupil. „Bavili jsme se o zdi, ne o tom, kdo ji bude platit, na to dojde později,“ řekl po setkání novinářům Trump, který dříve rozhněval mexické představitele slovy, že na hranicích bude stát zeď, za kterou zaplatí Mexiko.

Donald Trump se do mexických přistěhovalců strefuje v kampani už více než rok. Magnát během kampaně mimo jiné prohlásil, že Mexiko je domovem násilníků a zločinců, a slíbil vybudovat velkou zeď na hranicích. Přesto pozvání mexického prezidenta přijal a na Twittteru uvedl, že se „velice těší na setkání“.

Nieto na oplátku uvedl, že chce mluvit o tom, jak ochránit Mexičany „ať už žijí kdekoliv“. V minulosti přitom Trumpa přirovnával k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi. „Přesně takhle uspěl Mussolini i Hitler. Využili situace a problémů, které společnost měla po ekonomické krizi,“ řekl Nieto v březnu, jak připomíná britská BBC.

Podle Trumpa je nyní potřeba, aby obě země spolupracovaly a společně bojovaly proti drogovým kartelům, které ohrožují bezpečnost na obou stranách hranice. Zmínil rovněž nutnost aktualizovat severoamerickou obchodní dohodu NAFTA, která je podle něho zaostalá a přináší více Mexiku než USA.



Trump ztrácí stále více procent voličů. Podle průzkumů zaostává za svou rivalkou Hillary Clintonovou o více než 11 procent. Cesta do Mexika však může podle The New York Times ukázat voličům, že je lstivý vyjednavač, který se nebojí dělat nečekané věci.

V Arizoně, kam míří poté, má přitom už nyní naplánovaný projev na téma boje proti nelegální imigraci. Pro Trumpa je to jedno z klíčových témat kampaně. Republikánský kandidát na začátku kampaně v době primárek řekl, že hodlá vyhostit všech odhadovaných 11 milionů lidí, kteří ve Spojených státech žijí nelegálně. Nicméně v poslední době - ve snaze získat na svou stranu více umírněných voličů - naznačil, že je ochoten zmírnit své stanovisko, uvedla agentura AP.