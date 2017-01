Katastrofální chyba, kritizoval Trump migrantskou politiku Merkelové

Trump to uvedl v rozhovoru pro pondělní britský list The Times.

„Myslím, že udělala jednu velmi katastrofální chybu, a to tím, že přijala všechny ty ilegální migranty,“ řekl na adresu Merkelové nový prezident, který svůj odmítavý postoj vůči přistěhovalcům dal opakovaně najevo už během loňské volební kampaně. Za jeden ze svých úkolů označuje budování zdi na hranici s Mexikem, jejíž výstavbu by měla financovat mexická vláda.

Trump rovněž zopakoval, že členské státy NATO nedodržují vůči alianci své finanční závazky, a to podle něj není vůči USA fér. „Je pět zemí, které platí, co mají. Pět. To není mnoho,“ uvedl budoucí šéf Bílého domu.

Trump se rovněž vyjádřil k perspektivě případné smlouvy s Ruskem o omezení jaderných zbraní. Prohlásil podle The Times, že jaderné arzenály by měly být „velmi podstatně“ omezeny. Rusku výměnou za dohodu o omezení jaderných zbraní nabídne zrušení amerických sankcí.

Ruská intervence v Sýrii byla podle Trumpa „velmi špatná věc“, která vedla ke strašlivé humanitární situaci. Británie by měla vetovat jakoukoli novou rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která bude kritická vůči Izraeli, uvedl.

Dojednáním smlouvy o míru na Blízkém východě chce Trump pověřit svého zetě Jareda Kushnera, řekl britskému listu.

Prezident, který po svém zvolení přijal jako prvního zahraničního politika zaníceného stoupence brexitu Nigela Farage, komentoval rozhodnutí Britů Evropskou unii opustit. „Lidé a státy chtějí svou vlastní identitu a Spojené království chce rovněž svou identitu,“ řekl britskému listu. „Nakonec se ukáže, že brexit je velká věc,“ dodal americký prezident.

Po Británii podle Trumpa opustí EU další země. Britskou premiérku Theresu Mayovou chce prezident pozvat do USA bezprostředně po nástupu do funkce.