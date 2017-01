Trump chce filtrovat novináře pro tiskovky v Bílém domě

6:21 , aktualizováno 6:21

Nastupující americký prezident Donald Trump zřejmě bude vybírat mezi novináři, kteří dostanou povolení k účasti na tiskových konferencích v Bílém domě. Řekl to televizi Fox News. Trump má už od volební kampaně nevyrovnané vztahy s tiskem, terčem jeho kritiky se například staly televizní kanály CNN a NBC nebo list The New York Times.