Trump v Londýně? Média tvrdí, že cestu odložil, vláda Mayové to odmítá

Americký prezident prý v minulých týdnech řekl v jednom z telefonických rozhovorů premiérce Therese Mayové, že nepřijede, dokud britská veřejnost jeho cestu nepodpoří.

Trump nechce Spojené království navštívit, pokud lze očekávat masové protesty, napsal The Guardian. Prezidentův postoj podle listu Mayovou udivil. O cestě prezidenta USA se už v Británii delší dobu nehovoří, což je podle britských novin nápadné.

Úřad premiérky Mayové po zprávě britského listu vydal dementi. V plánech na státní návštěvu prezidenta Trumpa do Velké Británie prý nedošlo k žádným změnám. „Nehodláme komentovat spekulace o obsahu soukromých telefonických rozhovorů. Královna pozvala prezidenta Trumpa k návštěvě Velké Británie a v těchto plánech nejsou žádné změny,“ uvádí se v prohlášení.

Mayová pozvala Trumpa do Londýna sedm dní po jeho lednové inauguraci, když jako první zahraniční státník navštívila novou hlavu státu po nástupu do funkce. Na tiskové konferenci tehdy řekla, že Trumpovi a jeho ženě Melanii předala pozvání své a královnino k cestě do Británie někdy během roku. Byla prý „potěšena“, že Trump pozvání přijal. Pozvání bylo předběžné, ale jakmile zaznělo, nelze je podle diplomatických zvyklostí ignorovat.

Americký prezident nedávno kritizoval londýnského starostu Sadika Khana za jeho údajně nedostatečnou reakci na útoky teroristů, které postihly Londýn. Kritizoval ho především za to, že prý vyzval obyvatele města, aby se zvýšenou policejní přítomností neznepokojovali. Khan protestoval, že Trump jeho slova nesprávně pochopil, což prezident USA označil za „patetickou výmluvu“. Trumpovy výroky vyvolaly mezi britskou veřejností odpor, nespokojenost zaznívala i s jeho nedávným rozhodnutím odstoupit od pařížské dohody o klimatu.

Khan po slovní přestřelce s Trumpem vyzval britskou vládu, aby prezidentovu návštěvu odložila. Ministr zahraničí Boris Johnson reagoval prohlášením, že k odkladu neexistuje žádný důvod.