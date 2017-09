Trump přemýšlí o agresivnější strategii vůči Íránu, píše agentura

Americký nejvyšší soud umožnil vládě prezidenta Donalda Trumpa pokračovat v restriktivní uprchlické politice. Na její žádost zablokoval rozhodnutí federálního odvolacího soudu, podle jehož výkladu by do země mohl být do konce října umožněn vstup až 24 000 dalších uprchlíků. Ve středu to uvedla agentura AP.

Zdroj: ČTK