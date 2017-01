Hackerské útoky nemuseli spáchat Rusové, vím o tom víc, tvrdí Trump

„Myslím, že je to nefér, když nevíme. Mohl to být někdo jiný. Já také vím věci, které ostatní lidé nevědí, takže si nemůžeme být jisti,“ uvedl Trump podle agentury Reuters ohledně obvinění Ruska z hackerských útoků. „Dozvíte se to v úterý nebo ve středu,“ doplnil bez upřesnění v reakci na otázku, jaké jsou jeho informace.

„O hackerství vím hodně. A je velmi těžké ho prokázat, takže to mohl být někdo jiný,“ uvedl podle agentury AP. Zároveň dodal, že tajné služby se i v minulosti mýlily například v tvrzeních o existenci zbraní hromadného ničení v Iráku před americkou invazí v roce 2003.

Podle Trumpa není žádný počítač bezpečný. Podnikatel a politik sám používá e-mail a počítač jen zřídka, navzdory častému tweetování, napsala agentura AP.

„Doufejme, že budeme mít skvělé vztahy s mnoha zeměmi včetně Ruska a Číny,“ řekl Trump, který se chce brzy sejít se zástupci amerických tajných služeb, aby získal o hackerských útocích na USA bližší informace.

Vláda prezidenta Baracka Obamy viní Rusko z hackerských útoků na americké instituce i soukromé osoby. Jejich cílem bylo podle končící americké administrativy i ovlivnění nedávných prezidentských voleb ve prospěch Trumpa.

Ve čtvrtek USA vypověděly 35 ruských diplomatů a uzavřely dva ruské objekty na svém území. Obama navíc vyhlásil sankce mimo jiné vůči ruské civilní tajné službě FSB a vojenské rozvědce GRU. Rusko opakovaně popírá, že by na USA prostřednictvím hackerů útočilo. Prezident Vladimir Putin se zároveň rozhodl, že v reakci na americké sankce nikoho ze země nevyhostí (psali jsme zde).

Vyhoštění amerických diplomatů z Ruska navrhl ministr zahraničí Lavrov: