Trumpa čeká velká zkouška, Američané hlasují v doplňujících volbách

Na severním předměstí Atlanty v Georgii se v doplňovacích volbách do Sněmovny reprezentantů utkají republikánka Karen Handelová a demokrat Jon Ossoff. Republikáni tento 6. okrsek Georgie ovládají od roku 1979, ale v posledních volbách nezaznamenali žádný strhující úspěch. Donald Trump zde porazil Hillary Clintonovou rozdílem menším než dvě procenta hlasů. Podle webu Politico není mezi voliči ani nyní, sedm měsíců po zvolení, o nic víc populární.



Poslancem za tuto část Georgie byl dosud republikán Tom Price, který se stal letos ministrem zdravotnictví, a jeho křeslo ve sněmovně se tak uvolnilo (více zde).

Úterní hlasování je už druhým kolem. V prvním kole v dubnu sice vyhrál Ossoff, ale nedosáhl na 50 procentní hranici. Handelová v prvním kole nezískala ani 20 procent hlasů.

Kampaň využila Trumpa i střelbu na kongresmany

Ossoff kampaň vedl od počátku pod heslem „Make Trump Furious“, tedy „Rozzuřme Trumpa“, a s výzvami k obnově slušného chování. Republikáni nezůstali o nic pozadu, když se ho nyní snažili spojit s útokem na republikánské poslance při tréninku baseballu ve Virginii (psali jsme zde).

„Ta střelba nám vyhraje volby. Umírnění a nezávislí v tomto okrsku jsou unavení z levicového extremismu,“ řekl listu The Washington Post republikán Brad Carver, který zastupuje v Georgii 11. okrsek.

V televizi se také objevila reklama, která z útoku viní „násilnickou levici“ a naznačuje, že takové incidenty budou v případě Ossoffova vítězství pokračovat. Ossoff ale o útoku hovořil jako o „národní tragédii“, která by neměla by zneužívána k politickým cílům.

Pětapadesátiletá Handelová, která se v kampani příliš nezmiňovala o Trumpovi, se od klipu distancovala. Svého třicetiletého protivníka označovala za politicky nezkušeného a poukazovala také na to, že mnoho peněz, které Ossoff získal na kampaň, nepochází z Georgie, nýbrž z tradičních bašt demokratů, z Kalifornie, New Yorku a Massachusetts.

Minulý týden se ve schránce domu Handelové a několika jejích sousedů objevily obálky s bílým práškem. Případ vyšetřovala FBI, ale ukázalo se, že šlo o jedlou sodu. Oba kandidáti se od té doby pohybují v doprovodu stráží.

Nejdražší volby

Doplňkové volby v Georgii jsou vůbec nejdražší volby do sněmovny v historii USA. Pro volby dohromady shromáždili kandidáti více než 56 milionů dolarů (1,3 miliardy Kč), což je ve volbách tohoto typu v USA rekordní suma. Za nejdražší dosud platilo hlasování z Floridy v roce 2012, při němž se utratilo asi 29 milionů dolarů.

Byť výsledek v Georgii neovlivní rozložení sil ve Washingtonu, kde mají republikáni většinu ve sněmovně i Senátu, pro demokraty může podle agentury Reuters hlasování přinést příležitost poučit se, jak vyhrávat mimo tradiční demokratické oblasti. Chtějí-li v kongresových volbách příští rok získat zpět převahu ve sněmovně, museli by vyhrát nejméně 24 křesel obsazených republikány.

Pro republikány podle Reuters není vítězství v Georgii nezbytné, ale pomohlo by jim získat důvěru dárců a sebevědomí kandidátů pro volby na příští rok. Porážka Handelové by pro ně byla varováním před volbami v jiných místech, kde je čeká složitější souboj, než v tradičně republikánském okrsku u Atlanty.

Republikánská Jižní Karolína

Druhou baštou republikánů, kde mají v úterý voliči hlasovací lístky v rukách, je 5. okrsek v Jižní Karolíně. Doplňovací volby zde byly vyhlášené poté, co kongresman John Michael Mulvaney dostal post v Trumpově administrativě jako Ředitel úřadu pro management a rozpočet.

Ve federálním státě, kde demokraté neoslavili vítězství od zvolení Jimmyho Cartera v roce 1976, mají nyní velice složitou pozici. Jejich kandidát do kongresu Archie Parnell se na kandidátku dostal teprve před dvěma měsíci a v porovnání s Ossoffem v Georgii vybral na kampaň jen pakatel. Šestašedesátiletý právník, který pracoval dříve pro investiční banku Goldman Sachs, byl v politice jen jako odborník. V kampaních je nováček a podle listu The Washington Post by tak bylo překvapením, kdyby volby vyhrál.

Proti němu stojí 63letý republikán Ralph Norman. Ačkoliv Norman nemá žádnou oslňující kampaň, opírá se o značnou podporu, kterou v okrsku republikáni mají. Donald Trump zde zvítězil s 57 procenty hlasů, čímž dokonce překonal výsledek svého předchůdce Mitta Romneyho.