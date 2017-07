Trumpovi bují za zády drogový byznys, k jeho sídlu na Floridě míří feťáci

V mnoha odvětvích je vracející se klient známkou dobře odvedené práce, ne tak v oblasti léčby drogové závislosti. Přesto se právě do takové situace dostává mnoho odvykacích klinik na Floridě; často vlastním přičiněním, aby si udržely výnosný byznys s léčbou narkomanů, která je štědře hrazena ze zdravotního pojištění. Ne náhodou je tomu tak hlavně v okrese Palm Beach, který se stal v průběhu let velmocí v léčbě závislostí.

Stačí přejít most, který vede od oblasti plážových rezidencí omývaných vlnami Atlantského oceánu včetně Trumpova sídla Mar-a-Lago, a jste v tak trochu jiném světě. Není výjimkou zde narazit na náctileté narkomany pospávající před kavárnami nebo si právě dopřávajících dávku drogy na záchodcích supermarketů. Uživatelé oblíbeného heroinu si zde zvykli brát drogy na veřejných místech; to aby jim někdo zavolal sanitku, pokud by se předávkovali.

Trumpův floridský resort Mar-a-Lago v Palm Beach

Problém s heroinem mají celé Spojené státy, ale na Floridě, ve stínu bohatých rezidencí, tento problém přerostl do těžko zvladatelné situace. Jen v Palm Beach v loňském roce zdravotníci evidovali pět tisíc předávkovaných, z toho 600 případů skončilo smrtí. To je více lidí než tam bylo zavražděno a dvakrát více, než zemřelo při autonehodách.

Když americký prezident Donald Trump během své prezidentské kampaně procestoval Ameriku a seznámil se s nárůstem drogové závislosti, která zasáhla zvláště americké oblasti ekonomicky zdeptaného „rezavého pásu“, slíbil, že postaví zeď, díky které se drogy do země nedostanou (o nárůstu spotřeby drog v USA čtěte zde). V březnu sliboval, že drogově závislým pomůže. „Totální epidemie“, jak ji Trump nazval, se však dostala až k prahu jeho sídla. Nový prezident se tak musí vypořádat s krizí, která dlouho bobtnala za jeho předchůdců.

Heroinová krize v Palm Beach je však v něčem jiná než ve zbytku země. Jak poznamenává server Politico, léčba tu působí stejně problémů jako samotná nemoc.

Mekka odvykačů

Palm Beach i celá Florida v USA v průběhu let získala pověst centra pro léčbu narkomanů kvůli počtu odvykacích klinik, které zde působí. Ty zde vznikaly v posledních třech dekádách, ale až v posledních letech se začalo hovořit o nekalostech kolem jejich fungování. Ve velkém tam působí také takzvané domy na půli cesty - komunitní centra, která by měla narkomanům vytvářet příznivé prostředí bez drog.

Jejich pověst ale utrpěla, když mnohé z nich začaly svážet ze všech koutů Spojených států uživatele drog, které lákaly na nabídku ubytování, letenek nebo členství v posilovně - to vše zdarma, stačí přijet a začít se léčit. Jenže domy to nedělaly z dobré vůle, ale pro peníze. Konkrétně se v byznysu léčby závislosti točí každý rok jedna miliarda dolarů (asi 23 miliard korun), spočítal deník Palm Beach Post. Řeč je přitom stále jen o okrese Palm Beach, který má obyvatel podobně jako Praha.

Palm Beach na Floridě

Neseriózní domy na půli cesty se začaly množit ve chvíli, kdy vstoupily v platnost dva federální zákony: v roce 2008 zákon, který drogově závislým zajistil štědřejší pojistné plnění a později zákon, který umožnil dětem do 26 let věku sdílet s rodiči stejné zdravotní pojištění, píše The New York Times. Tím se vytvořila nová kategorie mladých lidí, kteří měli zdravotní pojištění, aniž by měli dostatečný příjem.

V té době začali „lovci hlav“ z Palm Beach po celých Státech tyto lidi verbovat, aby se k nim přijeli léčit. Od nepoctivých domů na půli cesty dostaly za každého narkomana peníze. Domy však nemohou pojišťovnám účtovat nic jiného, než jsou obyčejné testy moči, proto spolupracují s oficiálními odvykacími klinikami, které mohou za léčebné služby související s drogovou závislostí pojišťovnám účtovat nemalé částky. Vznikají tak neformální dohody mimo zákon, kdy domy na půli cesty „předhazují“ klienty a dostávají za to tučné úplatky, popsal server Buzzfeed, jak byznys funguje.

„Celý tenhle systém se zkorumpoval snadnými penězi,“ říká státní zástupce z Palm Beach Dave Aronberg. „Bezskrupulózní lidé využili výhody dobře míněného federálního nařízení a nedostatku dobrých zákonů na státní úrovni, aby profitovali na lidech, kteří se nacházejí v nejtěžších chvílích svých životů,“ uvedl podle NBC. „Je to totální podvod. Nejenže daňoví poplatníci platí tyto účty, ale lidé kvůli tomu umírají, i když to není nutné,“ rozčiluje se Aronberg.

Jeden z domů na půli cesty, poslední dobou v nich policisté provedli několik razií.

Nevyléčený narkoman není selhání, ale další zisk

Domy si narkomany vydržují, dokud trvá jejich výhodné zdravotní pojištění, tedy do 26 let věku. Když skončí, vyhodí je na ulici, většinou bez peněz a stále závislé. Tito lidé pak obvykle zůstávají v Palm Beach a domů se již nevrací. Místní jim říkají „chodci“ podle oblíbené televizní show The Walking Dead o zombících (v Česku vysílané jako Živí mrtví, pozn. red.).

Aby však mohla podvodná komunitní centra mladé lidi co nejvíce využít, než dosáhnou šestadvaceti let, musí zajistit, aby se ze své závislosti nedostali. I narkomani totiž dostanou svůj malý podíl ze zisku, který jim obvykle poslouží na nákup drog, ty jim někdy shání dokonce samo komunitní centrum. Nejlepší cesta, jak „vymáčknout“ z pojištění co nejvíce, je točit narkomany stále dokola skrze detox, rehabilitační a ambulantní programy, kvůli čemuž musí daný člověk procházet fáze závislosti a odvykání stále dokola.

Nikdo neví, kolik vlastně komunitních domů v okrese Palm Beach působí, protože ke svému otevření nepotřebují povolení. Ale jen v městečku Lake Worth, které má 38 000 obyvatel, je jich nejméně 200, zřejmě ale ještě výrazně více. V průměru takový dům obývá šest až dvanáct lidí.

Je přitom těžké odhadnout, kolik narkomanů žije v těchto domech celkem. Jen v Palm Beach jsou to ale tisíce, asi devadesát procent z nich přitom nepochází z Floridy, často je jim kolem dvaceti let, vyjmenovává Andy Amoroso z organizace zastřešující domy na půli cesty. Ten také vyzývá rodiče z celé země, aby sem neposílali své děti. „Přestaňte posílat své děti do jižní Floridy, protože my je posíláme zpátky v pytlích,“ varuje Amoroso, který se zároveň zastává těch center, které plní svou roli a drogově závislým skutečně pomáhají.

Podvodům nahrála Obamacare

Podle Marca Woodse, který pracuje pro místní stavební úřad, mohou za nárůstem počtu domů na půli cesty dva hlavní faktory: kolaps realitního trhu v Palm Beach, a s tím související zlevnění nemovitostí až o polovinu, a zavedení zdravotní reformy, takzvané Obamacare.

První způsobilo, že bylo skoupeno mnoho domů, které později vlastníci použili pro účely ubytování drogově závislých. Obamacare zase zajistila zdravotní pojištění i lidem, kteří by na něj jinak nedosáhli. Po reformě je navíc drogová závislost považována za nemoc, hradit léčbu závislosti tak musely začít i pojišťovny, které tak předtím nečinily.

Před Obamacare byla typická praxe, že na jednu odvykací terapii byl určen finanční limit, vysvětluje Woods. Po reformě však byly výdajové stropy zrušeny. Nepoctivci si tak uvědomili, že mohou posílat narkomany takřka každý den na jednoduchý test moči, za který pojišťovna platí od 1500 do 5000 dolarů (asi 35 až 115 tisíc korun).

„Sečteno a podtrženo, když se nezajímáš o ty děti (narkomany), můžeš vydělat hodně peněz. A když se ti děcko zfetuje, můžeš vydělat ještě víc. Láme mi srdce vidět, jak je vymačkávají pro jejich pojištění jako dojné krávy,“ sumarizuje Woods.

Celé odvětví zabývající se léčbou závislosti přitom na Floridě začalo s dobrými úmysly a dlouho fungovalo velmi dobře. Lidé z různých koutů země přijížděli do slunného státu, aby se na čas izolovali od svých přátel z rodného města, kteří by je mohli stáhnout zpět k drogám, pokud by se jim podařilo přestat. Domy na půli cesty jim zajistily zázemí a odvykací kliniky zajistily efektivní léčbu.

Dlouho opomíjený problém po nějaké době neušel pozornosti úřadů. Po měsících neaktivity guvernér Floridy Rick Scott v květnu promluvil o „obrovském problému“, které drogy a na ně vázané podvody znamenají pro zdravotní systém a uvolnil 27 milionů dolarů (617 milionů korun) pro účely prevence, léčby a zotavení. Schválen byl také zákon, který zvyšuje tresty za podvodné „prodeje“ pacientů.