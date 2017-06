Dveře do USA se zavírají, muslimové z vybraných zemí stěží dostanou víza

Žadatelé z Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie musí nyní doložit, že mají blízké vazby ve Spojených státech. Bez toho se k vízu nedostanou. Blízkou rodinnou vazbou může podle nařízení být rodič, partner či partnerka, malé i velké dítě, zeť či snacha a sourozenec.

Pravidla, která americké ministerstvo zahraničí rozeslalo dotčeným ambasádám ve světě, zároveň uvádí, které rodinné vazby jsou pro vízum nedostatečné. Na prarodiče, vnoučata, tety a strýce, neteře a synovce, bratrance a sestřenice, švagry a švagrové, zasnoubené a další vzdálenější příbuzné se už jako na blízkou rodinu nepohlíží. Informovala o tom agentura AP, která měla šanci do nových pravidel nahlédnout.

Pravidla rozeslalo ministerstvo ve středu večer a platná jsou od čtvrtečních 20:00 amerického východního času, tedy pátečních 2:00 středoevropského letního.

Pokud ovšem občané Íránu, Sýrie, Libye, Jemenu, Súdánu a Somálska již americké vízum mají, mohou do USA nadále bez problémů cestovat. To se týká i těch občanů dotčených zemí, kteří vlastní cestovní doklady třetích států. Pokud pro vstup do USA použijí pas nepostižené země, zpřísněné podmínky se na ně nevztahují.

Co se týká profesních či obchodních zájmů v USA, uvádí ministerstvo, že musí být „skutečné, doložitelné a vytvořené řádným způsobem, takže nesmí vzniknout jen za účelem obejít“ protiimigrační dekret. Novináři, pracovníci a vyučující, kteří budou mít pozvání nebo smlouvu, budou ze zákazu vyjmuti. Za smlouvu nebude považovaná rezervace hotelu nebo zapůjčení auta.

Komplikace i pro uprchlíky

Zpřísněná pravidla platí i pro uprchlíky, kteří čekají na schválení přijetí do USA. Trump navíc po lednovém nástupu do funkce stanovil strop přijímání běženců, který pro nynější fiskální rok, který skončí v září, činí 50 000 lidí. Americké ministerstvo zahraničí podle BBC uvedlo, že kvóta bude naplněna do dvou týdnů.

Donald Trump poprvé přišel s návrhem imigračního dekretu týden po lednové inauguraci (více o dekretu čtěte zde). Výnos ve své původní podobě zakazoval na 90 dní vstup lidem ze zemí, které jsou podle Trumpa bezpečnostně problematické - z Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie. Na 120 dnů také pozastavil program na přijímání uprchlíků.

Příkaz okamžitě způsobil chaos na letištích a rozpoutal protesty tisíců Američanů i právní bitvy. Soudy nařízení pozastavily a prezident nakonec slevil. Koncem března vydal upravený dekret (ze zakázaných zemí například vypustil Irák), který však některé soudy opět zablokovaly.

První vítězství tak slavil až tento týden, pět měsíců po prvním návrhu. Pře mezi soudy nižší instance a vládou však tím neskončila a nejvyšší soud se bude dekretem v celém jeho znění zabývat na podzim.