Konec přátelství a drsné hádky. Volby v USA silně rozštěpily společnost

Vášně okolo zvolení Donalda Trumpa do prezidentského úřadu neopadají ani tři měsíce od sečtení hlasů. Podle průzkumu Reuters/Ipsos se zhoršily vztahy mezi demokraty a republikány. Politologové tvrdí, že se nálada odrazí ve výrazně těžším hledání kompromisů ve vysoké politice.

Stejný průzkum se zaměřil i na vliv výsledků voleb na vztahy v rodinách a mezi přáteli. Data agentura sbírala mezi 27. prosincem a 18. lednem, tedy předtím, než Trump přistoupil k podpisu několika kontroverzních dekretů. Na 39 procent dotazovaných uvedlo, že se kvůli politice alespoň jednou pohádalo se svými příbuznými nebo přáteli. Jedná se o šestiprocentní nárůst oproti období před volbami.

V průměru šestnáct procent respondentů uvedlo, že kvůli výsledkům voleb zcela přestalo mluvit s některým ze svých blízkých. Toto číslo je ještě větší u těch, kteří volili Hillary Clintonovou. Pokud se zaměříme na její voliče, kvůli politickým otázkám se od okolí izolovalo celých 22 procent dotazovaných (grafiku s výsledky průzkumu najdete zde).

Útoky na příznivce Trumpa

Hněv voličů Clintonové naplno pocítil i 25letý řidič kamionu Rob Brunello. „Bylo to pro mne těžké. Lidé nevěřili, že Trump může Hillary porazit. Teď ti stejní lidé neví, jak se se situací vyrovnat,“ popisuje. Hádky kvůli podpoře Trumpa jsou realitou také pro desetitisíce dalších Američanů.

„Jakmile lidi zjistili, že jsem volil Trumpa, začalo to lítat,“ popisuje 64letý bývalý policista William Lomey. Kvůli své volbě přerušil vztahy s jedním ze svých přátel. Za vším stála hádka na Facebooku. „Ptal jsem se ho na nějaké věci, jemu se to nelíbilo, vybuchl, napsal mi pár ošklivých zpráv a od té doby jsme spolu nemluvili,“ vzpomíná Lomey. Dodává, že jeho kamarád je gay a má strach z případných Trumpových nařízeních namířených na menšiny.

Podporovatelka Clintonové Sue Korenová tvrdí, že kvůli politice už skoro nemůže mluvit se svými dvěma syny, kteří volili Trumpa. Na Facebooku si smazala asi 50 přátel, kteří podpořili republikánského kandidáta. „Život už není takový, jaký býval. Jsem rozzlobená, frustrovaná. Oni si myslí, že náš nový prezident je hrdina, podle mne je to blázen,“ myslí si Korenová.

Spory na sociálních sítích i nová přátelství

Politika ve výjimečných případech ničí až donedávna velmi pevné vztahy. Rozhlasový producent George Ingmire se kvůli volbám rozkmotřil se svým strýcem, který mu před lety pomohl překonat těžké období po sebevraždě jeho otce. Strýc je voličem Trumpa. „Debatovali jsme o věcech, pak to začalo jít do hloubky a bylo to dost ošklivé. Nemyslím se, že se to někdy napraví,“ tvrdí Ingmire.

Celá řada konfliktů propukla na sociálních sítích. Pětatřicetiletá LeShanda Loatmanová se dostala do internetového sporu s podporovateli Trumpa. Ti jí kritizovali za to, že veřejně podporuje hnutí Black Lives Matter a volila kandidátku Strany zelených Jill Steinovou.

Volby však nemají na společenské vztahy jen negativní dopad. Někteří lidé si kvůli nim našli nové přátele. Až 21 procent respondentů prozradilo, že se kvůli volbám seznámili s lidmi, které dříve neznali. Důchodkyně Sandi Corbinová si například nové přátele našla na akcích za podporu Clintonové. „Teď si chodíme povídat, což je jedno z pozitiv voleb,“ vysvětluje.