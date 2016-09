Kolaps Clintonové nahrává Trumpovi. Já jsem fit, vzkazuje voličům

Měla to být rutinní akce v kampani. Hillary Clintonová přijela uctít na pietní akci v New Yorku památku obětí 11. září. Ze shromáždění však náhle odešla. Reportérům se podařilo natočit, jak se 68leté političce podlomila kolena, a bylo vidět, jak ji ochranka nakládá do auta (psali jsme zde).

Poté dlouho nepřicházely žádné informace, co se Clintonové vlastně stalo. Událost se příští den dostala na první stránky novin a média spekulovala, jak vážný její zdravotní stav je.

Přehřátí a nakonec zápal plic

První zpráva přišla od mluvčího její kampaně: Clintonová byla jen přehřátá ze slunce. Odjela si odpočinout do bytu své dcery a už je jí prý mnohem lépe. Následovaly záběry Clintonové pořízené údajně jen pár desítek minut poté, co ji naložili do auta. V nich sama potvrzovala, že je v pořádku. K uspokojení tisku to však nestačilo.

VIDEO: Clintonová se po zdravotních problémech cítí skvěle Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

List The Washington Post uvedl, že je velice zvláštní, že nenechali jet za Clintonovou jediného reportéra. Podezřelé je podle nich i to, že prohlášení její kampaně přišlo až hodinu a půl po incidentu.

Podle politologa Miloše Gregora z Masarykovy univerzity to však nic nemusí znamenat. „Tohle je složitá věc. Když to řeknete hned, tak už to zpátky nevezmete. Když si vezmete pár hodin času, tak máte jistotu, že nic neřeknete s horkou hlavou. Na druhou stranu s tím časem rostou spekulace, jestli je to chvilková slabost, nebo jestli je to vážnější,“ uvedl pro iDNES.cz Gregor.

V neděli večer, tedy už několik hodin po incidentu na pietní akci, rozeslala prohlášení i lékařka Clintonové. Demokratická kandidátka má zápal plic, oznámila. Diagnózu prý stanovila už v pátek. Podle novinářů je na místě, aby Clintonová začala vysvětlovat, proč o svém zdraví veřejnost neinformovala. Kandidátka zrušila plánovanou cestu do Kalifornie a neobjeví se ani v plánovaných talk show.

Šéf pobočky New York Times v Los Angeles Adam Nagourney vybídl v pondělí Clintonovou na Twitteru, aby zveřejnila své zdravotní záznamy. „Dnes to vypadá na dobrý den na zveřejnění zdravotních záznamů Clintonové a Trump by měl udělat to samé,“ napsal Nagourney a další novináři přizvukovali.

Na zdravotní stav se obratem v pondělí ptal reportér Fox News i Donalda Trumpa. Magnát odpověděl, že prý byl nedávno u lékaře a těší se dobrému zdraví. „Minulý týden jsem sám absolvoval prohlídku a jakmile dostanu výsledky, zveřejním velmi, velmi podrobné údaje,“ slíbil republikánský kandidát.

U mladých kandidátů se zdraví neřeší

Volební kampaň je pro kandidáty neskutečně náročná. Každý den vystupují, přelétávají letadlem, špatně se stravují, málo spí a jsou vystaveni stresu. Indispozice Clintonové však přichází v nevhodnou dobu. Do televizní debaty, ve které se má utkat se svým rivalem, zbývají jen dva týdny. Debaty jsou pro voliče zásadní. Mnoho z nich se na základě debat rozhodne, koho volit.

Donald Trump se přitom do špatného zdravotního stavu Clintonové strefoval už dříve. Jak připomíná Washington Post, uvedl, že nemá „sílu“ nebo „výdrž“ na prezidentství a obvinil ji z toho, že je „vyčerpaná“ a moc spí.

Zdravotní stav kandidátů se ve volbách ve Spojených státech začne řešit pokaždé, když kandiduje starší člověk. „Pokud máte kandidáta jako je Barack Obama, který byl svého času mladý a vitálně působící muž, tak to není téma, které by někoho zajímalo. Donald Trump a Hillary Clintonová jsou však v porovnání s minulými kandidáty na prezidenta poměrně staří. Z toho důvodu je celkem logické, že otázka zdravotního stavu bude mít větší váhu,“ míní Gregor.

Nakolik bude zdraví kandidátů rozhodovat v nadcházejících volbách, lze jen spekulovat. Jedno je však jasné. Ať se to Clintonové líbí nebo ne, otázka jejího zdravotního stavu se dostala do popředí zájmu a bude ji muset objasnit.