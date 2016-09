Republikán Trump opět vyzval ochranku Clintonové k odzbrojení

„Ať jsou tito agenti zbaveni zbraní - a uvidíme, jak (Clintonová) dopadne,“ řekl doslova Trump. Tým Clintonové ho po tomto výroku obvinil, že opětovně nabádá k útokům na demokratickou političku.



„Donald Trump dnes znovu dělal narážky na použití násilí proti Hillary Clintonové,“ prohlásila v pátek mediální expertka Elizabeth Shappellová, která podporuje Clintonovou.

Trump často dělá ironické narážky na bodyguardy Clintonové a vyzývá k jejich odzbrojení. Nesprávně přitom poukazuje na to, že demokratka chce zrušit druhý dodatek ústavy, který zaručuje Američanům právo držet a nosit zbraně, napsala agentura AP. Clintonová žádá zpřísnění zákonů o držení zbraní, nikdy ale neřekla, že by chtěla druhý ústavní dodatek zrušit.

Při předvolebním shromáždění v Miami v pátek večer šel Trump ještě dál. „(Clintonová) nechce zbraně, tak jim je vezměte. Vezměte jim je a uvidíme, jak to dopadne. Bylo by to velmi nebezpečné,“ konstatoval.

Trump již v minulosti vyvolal pobouření, když prohlásil, že jeho přívrženci mohou zastavit Clintonovou uplatněním svého práva na vlastnictví zbraně.