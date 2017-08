Trpišovský má zpátky řidičský průkaz. Trest za vybržďování mu soud zkrátil

Soudce Ivo Zelinka, který rozhodoval při úterním jednání, v minulost označil Trpišovského za „agresivního, nespolehlivého řidiče, který věděl, co může způsobit“. Loni žádost Trpišovského o navrácení řidičského průkazu zamítl. Mimo jiné i proto, že fyzicky průkaz úřadům nikdy nevydal (psali jsme zde).

V nové žádosti Trpišovský a jeho obhájce Michal Pacovský doložili, že podnikateli byly doklady v zahraničí odcizeny, a proto je nemohl odevzdat. „Klient tehdy spoléhal na komunikaci úřadů, ztrátu oznámil jen na úřadech ve Francii,“ uvedl Pacovský u soudu.

O řidičský průkaz přišel Trpišovský verdiktem soudu v roce 2012. Ze sedmiletého zákazu řízení uplynulo přes 4,5 roku.

„Myslím si, že lhůta pěti let bez řidičského průkazu je dostatečným potrestáním,“ dodal obhájce. „Naplnili jsme vše, co zákon žádá. Proto žádáme o odpuštění zbytku trestu. Můj klient si lidově řečeno již vypil svoji číši do dna. Důkazem toho je i velký zájem ze strany médii dnes u soudu.“

Se slovy obhájce souhlasil i státní zástupce Tomáš Milec. S ohledem na závažnost Trpišovského chování však žádal maximální možné trvání zkušební lhůty, a to pět let.

„Od doby rozsudku se snažím žít slušným životem, snažím se pomáhat,“ pronesl Trpišovský před soudem. Dodal, že dostatečným potrestáním je i publicita, která se mu dostala.

Předseda senátu Ivo Zelinka řekl, že podle jeho názoru je sice nenahlášení ztráty řidičského průkazu přestupkem, pokud však magistrát přestupkové řízení nezahájil, musí to soud akceptovat. „Za této situace musíme konstatoval, že odsouzený v době výkonu trestu zákazu činnosti prokázal, že dalšího výkonu tohoto trestu není již třeba, proto bylo žádosti odsouzeného vyhověno,“ řekl Zelinka.

Trpišovský tak bude v následujících čtyř letech ve zkušební době, na konci které soud znovu rozhodne, zda mu řidičský průkaz ponechá.

„Bude na odsouzeném, aby se jako řidič choval dostatečně soudně,“ řekl Zelinka a zdůraznil, že Trpišovský bude moci za volant usednout až poté, co mu příslušné správní orgány vystaví řidičský průkaz.

Rozsudek soudu je nepravomocný, lze proti němu podat stížnost. Té se Trpišovský vzdal ihned u soud. Státní zástupce si tuto možnost ponechal.

Po skončení soudu odmítl Trpišovský rozsudek soudu jakkoliv komentovat.

„Pirát 2222“ v roce 2010 „školil“ řidiče na D1

Problémy Aleše Trpišovského začaly v prosinci 2010, kdy na dálnici D1 vybrzdil dva jiné řidiče, které se takto snažil vytrestat podle něj za pomalou jízdu v levém pruhu. Podjel je zprava a prudce zašlápl brzdy.

Řidič červeného Fordu Escort stihl zabrzdit a vyhnout se srážce. „Předjížděl jsem a za mě se nalepilo velký auto. Chtěl jsem mu uhnout, ale on mě zprava předjel a zařadil se na doraz přede mě. Sundal jsem nohu z plynu a najednou jsem viděl červená brzdová světla, tak jsem taky dupnul na brzdu,“ popsal řidič před soudem.

Aleš Trpišovský, rok 2012 Aleš Trpišovský, rok 2017

Šofér tmavého mercedesu však včas zareagovat nestačil a narazil do Trpišovského černobílého mercedesu se čtyřmi dvojkami na registrační značce. Podnikatel u soudu uvedl, že brzdil jen kvůli autu před ním. Na řidiče, který nedobrzdil, prý dokonce zprvu svaloval vinu.

Krajský soud v Praze Trpišovskému v červnu 2012 vyměřil dvouletý trest se čtyřletou podmínkou. Kromě toho mu zakázal na sedm let sednout za volant. Původně mu hrozil ještě přísnější trest, ale soudce Ivo Zelinka si na rozdíl od státního zástupce nemyslel, že jeho chování bylo vyloženě kriminální a zmírnil právní kvalifikaci. V prosinci stejného roku trest potvrdil pražský vrchní soud (psali jsme zde).

Po amnestii Václava Klause v roce 2013 zůstal Trpišovskému jen zákaz řízení (psali jsme zde).

VIDEO: Jak Trpišovský „školil“ řidiče: