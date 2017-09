Po sedmi minutách začal reagovat, popsal Jaroslav Třískovu záchranu

„Skočili jsme z levé přídi pro toho pána. Vytáhli jsme ho, oživovali jsme ho, pomohli nám ho dát na palubu,“ popsal televizi Prima hercovu záchranu Jaroslav Jasta, jeden z mužů, který se snažil Třísku zachránit. „Celou dobu jsme mu dělali masáž srdce. Trvalo to možná 10 minut. Po sedmi minutách začal reagovat. Dávali jsme mu pořád dýchání z úst do úst a snažili se nastartovat srdce. Pak se to zlepšilo,“ dodal druhý z polských záchranářů Jaroslav Ruda.

Do vody skočili, i přestože se jim v tom snažil personál lodě zabránit. „Celé to bylo impulzivní. Vůbec jsme nad tím nepřemýšleli,“ řekl Primě Ruda s tím, že poté, co ho vylovili z vody, ho přikryli dekami a převezli ho do přístavu. „Je nám z toho smutno. Už jsme kondolovali nejbližší rodině,“ uzavřel Ruda.

O pádu muže do Vltavy informovala policie v sobotu (psali jsme zde). Následující den se ukázalo, že se jednalo o herce Jana Třísku.

Z Vltavy ho vytáhli dva muži z výletní lodi. Ve vážném stavu ho následně záchranáři převezli do Ústřední vojenské nemocnice, kde v noci na pondělí v nemocnici zemřel.

Pražská policie už vyloučila, že by se jednalo o sebevraždu. „Z dosud provedeného vyšetřování zatím vyplývá, že šlo o nešťastnou náhodu, nikoli cílené jednání osmdesátiletého muže,“ řekl mluvčí policie Tomáš Hulan.

Verzi o sebevraždě nevěřil ani režisér Jiří Mádl, se kterým Tříska měl začít točit film. „Honza Tříska byl v perfektní kondici a těšil se na velikánskou roli. Poslední měsíce nežil ničím jiným. Představa, že by přiletěl z Kalifornie, absolvoval kostýmní zkoušky a šel ukončit život, je naprosto hloupá. Vymstil se mu jeho rituál návštěvy Karlova mostu, který dělal před natáčením každého nového filmu,“ napsal na svém facebookovém profilu.

Kriminalisté se nyní obrátili na veřejnost s žádostí o spolupráci ohledně objasnění nešťastné události. Žádají všechny, kteří se v sobotu okolo čtvrté hodiny nacházeli na Karlově mostě, nebo cestovali výletní lodí. V dosavadním vyšetřování policisté vycházejí hlavně z výpovědí několika svědků, k dispozici mají i záznamy bezpečnostních kamer (více zde).