Britové zpackali test rakety Trident, změnila směr a letěla na USA

S informací přišel britský list The Sunday Times. Neúspěšný test raketového systému se odehrál v červnu loňského roku. Raketa byla odpálena z britské ponorky a jednalo se o první raketový test Velké Británie za poslední čtyři roky. Admirál John West popsal kauzu okolo neúspěšného testu jako „bizarní a hloupou“.

„Pokud se při takovém testu něco nepovede, mělo by se to přiznat. Pokud se tak nestane, znamená to, že na celém systému je cosi špatného. Jednali bychom pak jako Sovětský svaz, Severní Korea nebo Čína, kde nikdy nepřiznají, když se něco pokazí,“ sdělil admirál. West vyzval vládu, aby přiznala, že Trident nepracuje správně.

Trident Raketa Trident je z ponorky odpalovaná balistická raketa nesoucí jaderné hlavice. Navrhla ji americká společnost Lockheed Martin Space Systems. Existuje ve dvou variantách – UGM-96 Trident I a UGM-133 Trident II. Rakety Trident jsou součástí výzbroje čtrnácti aktivních amerických jaderných raketových ponorek třídy Ohio a čtyřech britských ponorek třídy Vanguard. Zdroj: Wikipedia

O co při neúspěšném testu šlo? Raketa Trident II D5 byla vypálena z ponorky HMS Vengeance nacházející se u pobřeží Floridy a měla zasáhnout cvičný cíl u západního pobřeží Afriky. Raketa však po vypuštění změnila směr a letěla na opačnou stranu.

Ticho před klíčovým hlasováním

Zdroj britského listu tvrdí, že neúspěšný test způsobil paniku napříč nejvyššími politickými i armádními kruhy v Británii. „V Downing Street se rozhodli celý neúspěšný test ututlat. Pokud by informaci zveřejnili, bylo by to zničující pro věrohodnost našeho jaderného programu,“ sdělil zdroj.

Ze strany vlády se mohlo jednat o taktický krok. Test proběhl krátce před klíčovým červencovým hlasováním o obnově flotily ponorek s jadernými střelami Trident. Poslanci tehdy po pětihodinové rozpravě obnovu posvětili. Podle premiérky Theresy Mayové má program zajistit Británii udržení role jaderné velmoci. Státní kasu přijde na nejméně 41 miliard liber (asi 1,2 bilionu Kč). Proti hlasovala více než stovka z 650 poslanců, zejména skotští nacionalisté a někteří opoziční labouristé.

Mayová v nedělním rozhovoru pro BBC odmítla potvrdit, že o neúspěšném testu rakety věděla. „V naše střely Trident mám naprostou důvěru,“ prohlásila předsedkyně vlády a neurčitě dodala, že zkoušky raket se prováděly ustavičně a pravidelně.

Aktuální odhalení podle tisku způsobí další rozpory na britské politické scéně, která se nyní potýká s vyjednáváním brexitu. Bývalý stínový ministr obrany a labouristický poslanec Kevan Jones vyzval k sestavení komise, která by prošetřila neúspěšný raketový test i následný postup vlády.

Vládní spory

Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová vyzvala vládu k transparentnosti ohledně celé věci. Podle předsedy labouristů Jeremy Corbyna, který je dlouholetým odpůrcem jaderných zbraní, celý incident může podpořit debatu o jaderném odzbrojení napříč všemi jadernými mocnostmi.

Třída Vanguard Raketonosné ponorky britského královského námořnictva se jmenují Vanguard, Victorious, Vigilant a Vengeance. Jde o jediné britské nosiče jaderných zbraní. Do služby byly zařazeny v letech 1993–1999. Všechny jsou v aktivní službě. Operují ze skotské základny HMNB Clyde u Faslane, zhruba 30 kilometrů západně od Glasgow. Výtlak: 15 900 t

Délka: 149,9 m

Šířka: 12,8 m

Pohon: nukleární

Rychlost: 25 uzlů (pod hladinou)

Posádka: 135

Výzbroj: 16× UGM-133 Trident II a 4× 533mm torpédomet Zdroj: Royal Navy

Britové rakety Trident v posledních letech testovali pouze pětkrát. Není se co divit, jedna přijde na závratných 17 milionů liber. Předcházející testy v letech 2000, 2005, 2009 a 2012 se v Británii těšily velkému zájmu veřejnosti a z pět let starého testu armáda zveřejnila detailní videozáznam.

Loňské testovací odpálení z ponorky Vengeance však postrádalo jakoukoli publicitu. Inženýr Michael Elleman, který pomáhal s vývojem raket Trident, uvedl, že pokud by k podobné chybě došlo při osazení rakety jadernou hlavicí, škody by mohly být nedozírné.

Ministerstvo obrany v reakci na kauzu pouze potvrdilo, že test rakety se opravdu odehrál loni v červnu. Průběh testu však nekomentovalo.

Podívejte se, jak vypadá odpálení rakety Trident:

