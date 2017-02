Nakladatelství nabízelo trička a hrnky s Hitlerem. Pro pobavení, tvrdí

Hrnek s ručně nakresleným portrétem Hitlera z českého porcelánu, či tričko ze stoprocentní bavlny opět s portrétem Hitlera. Každá položka za 299 korun. Nakladatelství Naše vojsko, které jinak vydává publikace s vojenskou, historickou a technickou tematikou, se rozhodlo si rozšířit sortiment o suvenýry s podobiznou jednoho z největších masových vrahů 20. století.

V pondělí však předměty vydavatelství z ničeho nic z prodeje stáhlo. Podle majitele firmy Emericha Drtiny to ale nesouviselo s mohutnou kritikou zákazníků. Předměty z nabídky prý zmizely, protože se jemu osobně nelíbily.

„Chtěli jsme trochu povyrazit veřejnost, tak jsme na web trošku něco dali a pak jsme se na to vykašlali. Předměty s Hitlerem byl tak trochu mediální trik,“ tvrdí Drtina. Na jeho webu už tak zůstaly jen suvenýry s portrétem Karla IV či Karla Gotta ze stejné série.

Ohrazují se přeživší holokaustu

Nakladatelství si ale stihlo vysloužit tvrdou kritiku. Za naprosto nevhodné považuje jeho byznys například i Tereza Štěpková, ředitelka Institutu Tereziánské iniciativy, který stojí i za projektem Holocaust.cz. „Rozhodně to není v pořádku. Jde o úctu k obětem holokaustu. Pokud může taková věc urazit jednoho přeživšího nebo jeho blízkého, tak by ji nikdo prodávat neměl,“ míní Štěpková.

Drtinova argumentace, že šlo jen o povyražení, ho přitom může uchránit od postihu. „Podle toho, jak jsou nyní vykládány zákony, to trestné být nemusí. Mimo zákon by to bylo v případě, že by se podařilo prokázat úmysl propagovat nacismus. Praxe soudů je taková, že něco takového je snazší například u politických stran,“ uvedl odborník na extremismus Miroslav Mareš.

„Je dost možné, že některý ze zákazníku podal trestní oznámení. Zahájit úkony trestního řízení by se v tomto případě určitě daly. Pak záleží na tom, jak by svoje důvody vysvětlilo nakladatelství policistům. Je pro mě nepochopitelné, že Naše vojsko něco takového dělá. Nepřekvapovalo by mě to třeba u některých kapel, které by to šířily na svých koncertech,“ konstatoval brněnský státní zástupce Jan Petrásek, který v minulosti k soudu dostal například vydavatele Hitlerových projevů. Soud je tehdy osvobodil.

Drtina přitom konstatoval, že ač stáhl suvenýry s Hitlerem, další kusy z nabídky už vyřazovat nehodlá. Ke koupení je tak stále tričko například s Josifem Stalinem nebo propagačním plakátem jednotek SS. „Lidem vadí všechno, ale ať se kouknou kolem sebe, co se prodává za blbosti,“ uvedl Drtina.

Nakladatelství Naše vojsko přitom loni po vypršení autorských práv vydalo i Mein Kampf, základní knihu nacismu, kterou Hitler napsal.