Proti trestu smrti je nejvíce lidí za posledních 25 let, ukázal průzkum

Trest smrti byl v Československu zrušen v roce 1990 po pádu komunistické totality. Centrum pro výzkum veřejného mínění od roku 1992 v průzkumech zjišťuje, jaká část obyvatelstva republiky by byla pro znovuzavedení trestu smrti, nebo proti němu. Podíl zastánců poprav od té doby vytrvale převažuje nad podílem odpůrců, ale rozdíl velikostí obou táborů se postupně zmenšuje.



V roce 1992 podporovalo trest smrti 76 procent lidí a pouze 13 procent bylo proti. Letos již bylo pro existenci trestu smrti jen 53 procent obyvatel Česka, kdežto proti popravám se stavělo 38 procent dotázaných. Menší podporu má trest smrti u vysokoškolsky vzdělaných nebo nábožensky orientovaných lidí, větší například mezi příznivci krajních politických stran a starších lidí.

Centrum zjišťovalo také to, s jakými argumenty pro, nebo proti existenci trestu smrti lidé nejčastěji souhlasí. Z výroků pro trest smrti souhlasilo nejvíce dotázaných – zhruba dvě třetiny – se třemi argumenty. Prvním je, že takový trest přináší zadostiučinění obětem a pozůstalým. Druhý argument uvádí, že bez trestu smrti stát ve věznicích zbytečně živí z daní nenapravitelné zločince, a podle třetího argumentu je poprava přiměřený trest za nejtěžší zločiny.

Velká část dotázaných – téměř tři čtvrtiny – ale také souhlasí se dvěma argumenty proti trestu smrti. Podle většiny lidí je vážnou námitkou proti zavedení poprav riziko justičního omylu, tedy odsouzení nevinného. Druhým podporovaným výrokem je, že trest smrti by mohl být zneužit.

Centrum pro výzkum veřejného mínění provádělo průzkum od 8. do 18. května. Zúčastnilo se ho 1 019 obyvatel České republiky starších 15 let.

Srovnatelný co do počtu respondentů, ale podrobnější co do jednotlivých argumentů byl průzkum ze začátku letošního roku, který si redakce iDNES.cz nechala pro seriál Zločin a trest zpracovat agenturou Median (více o tomto průzkumu zde, celý seriál je k dispozici zde). I v něm se pro trest smrti vyjádřilo 53 procent lidí, proti němu bylo 40 procent dotázaných. Respondenti se vyjadřovali i k tomu, zda by raději riskovali popravit nevinného, nebo propustit vraha (podrobnosti průzkumu najdete zde).

Současný ministr spravedlnosti Robert Pelikán je zásadním odpůrcem trestu smrti, považuje ho za projev barbarství. V pořadu Rozstřel, který se tomuto tématu věnoval, uvedl také to, že justice není neomylná a požadavek ochrany společnosti dostatečně zajišťuje doživotní pobyt ve vězení (více o názorech ministra Pelikána na výši trestů čtěte zde).



