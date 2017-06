Odvolací soud potvrdil Bělovi mladšímu dvouletý trest za vydírání

Bělu k soudu přivezli z věznice a po celou dobu jednání ho hlídala ozbrojená eskorta. Spolu s ním se proti rozsudku odvolal také Jan Krumlovský, kterého ale na rozdíl od Běly soud za vydírání nepotrestal. Krumlovský se však úterního jednání nezúčastnil, zastupovala ho advokátka Lenka Čapková.

„Odvolání obou obžalovaných se zamítají,“ rozhodl po obsáhlém dopoledním jednání odvolací senát Iva Skoupého. Potvrdil dřívější rozhodnutí Městského soudu (více zde), které Bělovi kromě vězení určilo také pětiletý zákaz řízení za dřívější prohřešky.



Bělu, Krumlovského a další dva obžalované Jindřicha Cipru a Ladislava Vacátka odsoudil loni na podzim Městský soud v Praze za to, že v roce 2011 drsným nátlakem donutili jiného muže k tomu, aby pro ně začal pracovat a vzal na sebe dluhy z jejich podnikatelských aktivit. Vydírání bylo značně brutální, podle obžaloby zahrnovalo výhrůžky střelnou zbraní, opakované bití pěstmi, kopance a také vedení muže na laně (podrobnosti zde).



Obhajoba: Soud uvěřil nevěrohodnému svědkovi

Obhájkyně Čapková ale takový děj zpochybnila. Hlavní svědek, jímž byl vydíraný muž, je podle ní nevěrohodný. Upozornila, že figuruje jako obžalovaný v jiných případech a že jeho kontakty s vyšetřovateli nebyly standardní. Odvolací soud tuto argumentaci odmítl. „Odvolací námitky vycházejí z jiného hodnocení důkazů,“ řekl předseda senátu Skoupý a dodal, že nalézací soud své hodnocení dostatečně zdůvodnil.

Krumlovský, kterého Čapková hájila, přitom za údajné vydírání žádný další trest nedostal. Už nyní si odpykává osmiletý trest za předchozí trestnou činnost, což Městský soud, který rozhodoval o trestu za vydírání, zhodnotil jako dostatečné. Podle Čapkové je ale pro Krumlovského otázka viny či neviny zásadní. „Odvolali jsme se do výroku o vině. Můj klient se cítí nevinný,“ řekla redakci iDNES.cz Čapková.

Bělova pozice u odvolacího soudu byla poněkud jiná. Chtěl dosáhnout zproštění viny nebo alespoň zmírnění trestu. Podle jeho advokátky Markéty Dardové má Běla sice v trestním rejstříku více zápisů, nejsou ale za násilí (o jeho jízdě bez řidičáku a maření rozhodnutí čtěte zde). Údajného vydírání, pokud k němu vůbec došlo, se podle Dardové účastnil jen okrajově.

Obžaloba ho vinila, že poškozenému muži přetáhl přes hlavu kapuci a ohrožoval ho krátkou střelnou zbraní. Pomohl ho údajně dopravit do „žluťáku“, jak obžalovaní nazývali žluté sídlo Cipry a Krumlovského v Kutnohorské ulici, ale na jeho dalším napadání se nepodílel. „Finančně zainteresován nebyl. Neprokázalo se, že by měl u sebe střelnou zbraň,“ řekla obhájkyně.

Odvolacímu soudu navrhla, aby v případě uznání viny zvážil možnost, že Bělovo jednání nedosáhlo intenzity trestného činu, nebo alespoň aby ho posoudil podle mírnější právní kvalifikace. Běla by poté mohl dostat výrazně méně než dva roky.

Zpřísnit tresty nebylo možné, žalobce se neodvolal

Ani na to ale odvolací soud nepřistoupil. Rozsudek Městského soudu nechal nezměněný a naopak naznačil, že kdyby mohl, tresty by zpřísnil. To ale udělat nemohl, protože proti rozsudku se neodvolal státní zástupce. „Vrchní soud neshledal tresty jako příliš přísné. Naopak Městský soud byl dosti benevolentní,“ uvedl předseda Skoupý. Rozhodnutí jeho senátu je pravomocné.



Bělu k soudu přišla podpořit jeho matka a několik známých. Shodou okolností v těchto dnech projednává jiný pražský soud případ, který se týká téže rodiny. Z vraždy Bělova otce Antonína Běly se zpovídají u krajského soudu dva obžalovaní. Vyšetřovatelé je viní, že v 90. letech byli členy maskovaného komanda, které přepadlo vilu Bělových v Úvalech u Prahy a Bělu staršího zavraždilo.

Antonín Běla měl tehdy pověst šéfa romského podsvětí a případ jeho vraždy otevřel po letech policejní tým Tempus, který se specializuje na závažné zločiny před promlčením. Údajné pachatele se jim podařilo obvinit loni na jaře. Soud však v tomto případě ještě nerozhodl.

Běla byl loni souzen kvůli řízení auta přes zákaz. Po verdiktu zkolaboval: