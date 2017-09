Zeman už má povinný transparentní účet, zatím jsou na něm jen drobné

Již několik měsíců mají transparentní účet například bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel a textař Michal Horáček, kteří stejně jako Zeman ohlásili, že již disponují více než 50 000 podpisy nutnými pro občanskou nominaci.

Na Zemanově účtu byla v sobotu odpoledne první stokoruna. Drahoš měl na svém účtu ke konci srpna zhruba 10,3 milionu korun a Horáček podle dostupného výpisu ke konci července 2,7 milionu.

Účty si již nechali dříve zřídit také třeba lékař a aktivista Marek Hilšer, bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek kandidující za ODA, předseda strany Rozumní a hudebník Petr Hannig nebo exposlanec Otto Chaloupka.

Zájemci o křeslo hlavy státu musí do 7. listopadu podat přihlášku ministerstvu vnitra, které nejpozději 24. listopadu rozhodne o jejich připuštění k volbám.

Rozhodnutí o tom, že si Češi budoucího prezidenta budou vybírat 12. a 13. ledna, bylo vydáno ve Sbírce zákonů 28. srpna. Tím také oficiálně začala volební kampaň, ve které může každý kandidát utratit nejvýše 40 milionů korun.

Pokud by v prvním kole voleb žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu, prezident vzejde z finálového duelu na konci ledna. Finalisté by do kampaně mohli investovat dalších deset milionů korun.