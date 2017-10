Nejprůhlednější financování kampaně mají Zelení a Piráti, ukazuje srovnání

Transparency International (TI) sestavila na základě několika kritérií hodnocení třinácti stran, které mají podle průzkumů nejvyšší volební potenciál. Sleduje dohledatelnost plánovaných výdajů na kampaň, pohyby na transparentním účtu, strukturu příjmů strany, využívání různých komunikačních kanálů či spolupráci s dobrovolníky a se třetími osobami.



Ředitel TI David Ondráčka řekl, že organizace šla při hodnocení stran nad rámec toho, co vyžaduje zákon o financování politických stran. „Pokud je kampaň neprůhledná z hlediska sponzorů a vazeb na mediální agentury, tak je jasná vazba k následné potenciální korupci při řízení státu. Pokud strany nejsou průhledné, zavazují se, získávají podivné slevy a mají nejasné sponzory, kteří jsou napojeni na zakázky, dotace a podobně, tak se to může následně projevit v řízení státu,“ řekl.

TI podle něj hodnocení stran cíleně zveřejňuje před volbami, přestože kampaň ještě není uzavřená a dá se očekávat rychlý nárůst výdajů v jejích posledních dnech. „Máme za cíl ovlivnit chování aktérů na politickém trhu a přispět k maximální otevřenosti. A to i s tím, že se to v horké fázi mnoha lidem nemusí líbit, že nás mohou kritizovat za to, že jsme neposbírali všechna data,“ řekl Ondráčka.

Dále podotkl, že i přes výhrady k otevřenosti některých stran je situace výrazně lepší, než byla před několika lety. Tehdy podle něj strany zveřejňovaly nejvýš hrubé odhady plánovaných nákladů. „Strany jsou pod mnohem větším tlakem a mnohdy i dobrovolně zveřejňují více, snaží se z otevřenosti informací udělat plus. Ví, že průšvih s financováním kampaně nebo se skrytými sponzory pro ně může být velmi nepříjemný v posledních týdnech před volbami,“ řekl.