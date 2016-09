Automobil na rovném úseku vrazil do stromu. Muž a žena na místě zemřeli

14:50 , aktualizováno 14:50

Dva lidé ráno zemřeli při nehodě osobního auta na Blanensku. Sedmačtyřicetiletý řidič nezvládl jízdu na rovném úseku a narazil do stromu. Nepřežila ani jeho o pět let mladší spolujezdkyně. Osmnáctiletého mladíka odvezla sanitka do nemocnice.