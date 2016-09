Téměř miliarda litrů radioaktivní vody unikla pod zem, odkud pije Florida

Za únikem kontaminované a mírně radioaktivní vody stojí takzvaný závrt - propad terénu způsobený rozpuštěním vápence v podzemí. Díra s průměrem přibližně 15 metrů se vytvořila v těsné blízkosti nádrže s odpadní vodou. V ní byla obsažena chemická látka známá jako fosfosádra, která je odpadním produktem při výrobě fosfátových hnojiv.

Nádrž patří společnosti Mosaic, jejíž zaměstnanec si 27. srpna všiml náhlého poklesu hladiny. Výrobce hnojiv prohlašuje, že okamžitě informoval příslušné úřady, zejména federální Agenturu pro ochranu životního prostředí (EPA). Veřejnost se však o úniku radioaktivní vody dozvěděla až v pátek.

Všechny odpadní látky včas odčerpáme, ujišťuje firma

Do podzemí se dostalo asi 980 milionů litrů odpadních látek. Takové množství vody by naplnilo zhruba 30 olympijských bazénů nebo menší český rybník. Fosfosádra podle televize ABC protekla do rozsáhlé podzemní zvodně, která slouží jako zdroj pitné vody pro miliony Floriďanů včetně obyvatel obyvatel metropolí Tampa či Orlando.



Firma veřejnost ujistila, že stihne znečištěnou vodu odčerpat dříve, než se smísí s pitnou vodou určenou ke spotřebě. „Podzemní voda se pohybuje velmi pomalu. Neexistuje absolutně žádné riziko pro nikoho,“ řekl televizi CBS David Jellerson, viceprezident společnosti Mosaic pro životní prostředí.



Ekologové však varují před možným podceněním rizika či snahou firmy problém zlehčovat. „Je těžké jim věřit, když říkají ‚žádný strach‘ a drželi to v tajnosti tři týdny,“ řekla agentuře Reuters Jacki Lopezová, floridská ředitelka celonárodní neziskovky Centrum pro biologickou diverzitu. „Kdybych žila v té oblasti a používala vodu ze studně, bála bych se o zdraví,“ dodala.

Mírně radioaktivní voda unikla do podzemí u městečka Mulberry, asi 50 kilometrů od Tampy.

Obyvatelé Floridy se se závrty v posledních letech potýkají stále častěji. Na konci února 2013 se terén propadl přímo pod rodinným domem v městečku Seffner, kde právě spal šestatřicetiletý Jeff Bush.

Jeho tělo i s postelí nenávratně zmizelo pod zemí, při pokusu o Jeffovu záchranu málem zemřel i jeho bratr. O půl roku později se do 20 metrů široké díry propadl ubytovací komplex poblíž Disney Worldu.

Floriďané každoročně nahlásí až 6 500 pojistných událostí způsobených propadem terénu. K rozpouštění horniny pod zemským povrchem zřejmě přispívá tamní klima - zejména časté hurikány, které zemi během několika hodin promáčí obrovským množstvím vody. Půda kvůli nim těžkne, což může vést ke zhroucení podzemních dutin.

Opačný problém, avšak se stejným důsledkem, mohou způsobit místní zemědělci. Pokud se na Floridě náhle ochladí, farmáři začnou na pole pumpovat teplou vodu z podzemí, aby zachránili citlivé rostliny. Přes noc kvůli jejich úsilí může klesnout hladina podzemních vod až o desítky metrů. Tlak v nádrži tím prudce poklesne a stěny se zbortí (více se dočtete zde).