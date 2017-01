VIDEO: Jihovýchodem USA se prohnalo tornádo, zemřelo osmnáct lidí

Čtrnáct lidí zemřelo v Georgii, kde tornádo zasáhlo parkoviště obytných přívěsů ve městě Adel. „Byl to totální chaos, devastace všude, kam jsem se podíval. Vždycky jsme říkali, že ta nejničivější věc, která by se mohla stát, by bylo tornádo. A to se přesně stalo,“ svěřil se webu The Washington Post majitel parkoviště William Bush. Podle něj vichr odnesl dvě desítky mobilních domů.

Guvernér Georgie Nathan Deal vyhlásil v sedmi krajích u hranic Floridy stav ohrožení. Z jihu USA bylo o víkendu hlášeno 16 tornád, z toho 11 v Georgii. Podle odhadů bylo v zasažené části okresu asi 40 domů a polovina byla zničená, uvádí britská BBC.



Další čtyři lidé zahynuli v Mississippi, kudy se tornádo prohnalo v noci na sobotu rychlostí 218 kilometrů za hodinu. Zničilo mnoho budov, zporáželo stožáry s elektrickým vedením a převracelo auta.

Řada lidí zůstala uvězněná v troskách svých domů. Celkem bylo zhruba 50 lidí bylo zraněno a okolo 480 domů poničeno. Prezident Donald Trump už vyjádřil svou soustrast.

Agentura pro mimořádné události vydala seznam nejvhodnějších a nejméně vhodných míst pro úkryt před živlem. Nejvhodnější je uchýlit se do sklepa nebo do místnosti uvnitř domu, pod schodiště nebo do přízemí. Nejméně vhodné jsou prostory kolem oken, dveří a obvodových stěn.



Agentura také upozornila na nebezpečí bleskových povodní. Podle ní rychle tekoucí voda do výšky 15 centimetrů dokáže člověku podrazit nohy, voda vysoká 60 centimetrů může odnést automobil.