Máte právo na nadstandard ve zdravotnictví, osloví TOP 09 voliče

„Musíme mít odvahu slibovat věci, které nejsou populární, jinak to nemá žádný smysl,“ řekl k tomu iDNES.cz čestný předseda TOP 09 a lídr pražské kandidátky Karel Schwarzenberg

Strana už dříve představila hlavní motiv kampaně „Neuhneme“, na který nyní navázala dalšími slogany, kterými chce oslovit voliče.

„Prosazujeme politiku, která svobodu každého člověka chrání, nikoliv oslabuje a lidi šikanuje. Prosazujeme politiku, která naši demokracii posiluje, ne oslabuje. Prosazujeme vládu práva, nechceme vládu vůdců,“ říká předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Variant sloganů je celkem osm. Na dalším třeba strana hlásá „Pole pro potraviny. Ne pro naftu do nádrže“, což je narážka na žluté lány porostlé řepkou kvůli přimíchávání do nafty. Jedním z producentů biosložky je i firma z koncernu Agrofert, který patřil jednomu z hlavních politických soupeřů Kalouskovy strany, šéfovi ANO Andreji Babišovi. Kvůli novele zákona o střetu zájmů ho Babiš převedl do svěřeneckého fondu. TOP 09 zdůrazňuje, že ona se v žádném případě s ANO po volbách nespojí. A platí to i z Babišovy strany.

TOP 09 zdůrazňuje, že je jediná proevropská pravicová strana. „Usilujeme o to, aby se význam České republiky v Evropské unii zvyšoval. Nedopustíme, aby se naše země ocitla na její periferii. Evropskou unii si neidealizujeme. Víme, že se musí změnit, ale musí se změnit s námi, v jejím hlavním proudu, ne bez nás,“ uvedl Kalousek, který vede středočeskou kandidátku TOP 09 a přímo se tak utká s Babišem.

Tématem, které akcentuje místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová kandidující v Praze, je podpora rodiny. „Rodiny TOP 09 podpoří například nabídkou nových možností pro pracující matky, které si budou moci odečíst z daní náklady na hlídání dětí nebo využít státní rodičovský příspěvek pro prarodiče a výhody dětských skupin,“ uvedla.

Strana se chce vrátit také k diskusi o důchodové reformě s možností spořit si na vlastní důchod, ale také přispět rodičům. Penzijní reformu bývalé vlády Petra Nečase, v níž byl Kalousek ministrem financí, současná koaliční vláda zrušila.

„Naše země je na křižovatce, proto je třeba každého hlasu. Jsme strana, která neuhne ze svých zásad, a vážíme si všech, kteří vědí, že mají odpovědnost k současnosti i budoucnosti naší země,“ řekl čestný Schwarzenberg a vyzval voliče, aby nebyli lhostejní.