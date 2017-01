Zrušme „pamlskovou vyhlášku“, navrhla TOP 09. Lidovci ji chtějí zmírnit

„Nemějme pochyby, že studenti si mohou koupit to, co sami uznají za vhodné, někde vedle, mimo školu,“ řekla Chalánková, podle níž „pamlsková vyhláška“, která zakázala prodej nezdravých potravin ve školách, vznikla na základě lobbingu výživových poradců.

„Nedošlo ke zkvalitnění nabízených potravin, jak bychom rádi určitě přivítali my všichni, ale naopak došlo k plošnému zavírání školních bufetů,“ řekla Chalánková. Problém je podle ní především na víceletých gymnáziích. Její strana bude proto prosazovat zrušení pamlskové vyhlášky.

„Pozměňovací návrh vrací kompetenci školským radám, ve kterých jsou rodiče zastoupeni. A tito rodiče a ředitelé škol by si mohli určit výjimku a mohli by si určit sortiment, co se v bufetech bude prodávat,“ řekla Chalánková.

„Je zbytečně přísná ta pamlsková vyhláška. Byla dobře myšlená, nicméně měli bychom být trošku v realitě. Tak, jak je to nastavené, povede to k jejímu obcházení, k rušení bufetů. Byl bych pro zmírnění té vyhlášky,“ řekl iDNES.cz předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola, který už o problému diskutoval s lidoveckým náměstkem na školství Jaroslavem Fidrmucem. Cestou je podle lidovců tedy zmírnění, nikoli zrušení pamlskové vyhlášky.

Takzvanou pamlskovou vyhláškou se základní školy musí řídit od počátku roku. Vyhláška zakazuje prodej nezdravých potravin a nápojů ve školních bufetech a automatech. Provozovatelé školních kantýn i ředitelé škol si však stěžovali, že řada běžných potravin nevyhovuje parametrům, které stanovilo ministerstvo zdravotnictví. Proti tomuto předpisu vznikla i petice, kterou zatím podepsalo víc než dva tisíce lidí.

„Nevidím důvod, proč by se ve škole měly prodávat třeba brambůrky. Jsem pro to, aby se dětem prodávaly zdravé potraviny,“ reagoval na nápad TOP 09 komunista Zdeněk Ondráček.

