TOP 09 varuje v závěru kampaně fiktivními zprávami o Klausovi i Babišovi

„S nadsázkou predikujeme, co by se mohlo stát,“ řekl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Zdůraznil, že je to nadsázka, která je zřetelně přiznaná. „Kdyby to byly nepřiznané fake news, tak by to bylo nemístné, ale to je přiznaný fejk,“ hájí metodu volebního boje, kterou TOP 09 zvolila.



Strana si zaplatila inzerci v deníku Metru a stránka, která se má co nejvíce podobat vizuální podobě nejčtenějšího listu v Praze. Terčem TOP 09 nejsou ale jen politik ODS, který není v nejužším vedení strany, a Babiš čelící obvinění kvůli dotaci na farmu Čapí hnízdo, spolu s prezidentem Zeman. Pirátům zase TOP 09 předhazuje „úspěšné“ povolební námluvy s ANO a v další fiktivní zprávě varuje před tím, jak ministryně kultury Marta Semelová z KSČM nechává odstranit pomník Milady Horákové.



Inzerce TOP 09 na titulní straně pražského deníku Metro (17. října 2017)

Pikantní na celé záležitosti je, že TOP 09 dlouhodobě varuje před „fake news“ šířenými v některých médiích a že sama strana se před prezidentskou volbou v roce 2013 stala terčem negativní inzerce, v níž byl napaden její tehdejší prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg. (více o tom zde)



Právník Vladimír Zavadil si tehdy zadal celostránkovou inzerci v deníku Blesk, která vyšla v první den prezidentských voleb. V inzerátu mimo jiné bylo, že Schwarzenberg „připravuje půdu pro vrácení majetku potomkům válečných zločinců“. Česká advokátní komora nakonec snížila kárnou pokutu Zavadilovi z původních 850 tisíc na 20 tisíc korun, ale už v době, kdy bylo dávno po prezidentské volbě, v níž Schwarzenberg prohrál.



„Ta naše inzerce je ale podepsaná na rozdíl od toho hrozného inzerátu proti Karlu Schwarzenbergovi,“ řekl v úterý iDNES.cz Jaroslav Poláček z volebního štábu TOP 09. „Byla to jen jednorázová akce, v roce 2013 jsme dělali něco obdobného, když byla falešná titulní stránka v Metru taky,“ uvedl Poláček.



Kalousek také tvrdí, že hovořit o „fake news“ v případě „zpráv“, na které vsadila jeho strana, nejde. „Nic si nevymýšlíme. Václav Klaus mladší tu větu, že musíme vystoupit z Evropské unie, i kdybychom měli o třetinu zchudnout, řekl. Piráti nevyloučili koalici s hnutím ANO a že pan prezident bagatelizuje trestní obvinění Andreje Babiše, že by mu to nevadilo pro jmenování premiérem, je taky fakt,“ uvedl předseda TOP 09.

Klaus: Kdybych nekandidoval, TOP 09 neměla co nabídnout

Proti inzerci politického soupeře se ozvali někteří lidé z ODS. „Ještě, že kandiduju. Jinak by TOP 09 neměla voličům co nabídnou,“ napsal na Twitteru Václav Klaus mladší. „Nevidím jinou cestu než vypadnout z Evropské unie a tvrdě kontrolovat vlastní hranice. I za cenu, že o třetinu zchudneme,“ napsal přitom loni v červenci na Facebooku expert ODS na oblast školství.



„Koukám na dnešní inzerci TOP 09 proti ODS v Metru a napadá mě jediné: zoufalí lidé dělají zoufalé věci. “Slušná” TOP 09 se sama odkopala,“ napsal poradce předsedy ODS František Cerha. Komentoval aktivitu TOP 09 slovy, že stejně nepřekročí pětiprocentní hranici a nezachrání ani ani její „zoufalosti“.

Strana se ohradila i v oficiálním prohlášení. „Zatímco ODS chce pracovat na sjednocení všech pravicově smýšlejících, tak pan Kalousek opět neudržel nervy na uzdě a ze strachu o svůj volební výsledek předvedl, že je bezskrupulózní, všehoschopný manipulátor, který svými kroky dlouhodobě poškozuje a rozkládá celou českou pravici,“ uvedla první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

ODS podle ní jasně říká, že se Evropská unie musí změnit a reformovat, ale nevidí jinou alternativu pro členství v EU. Výrok jednoho z našich kandidátů pronesený bezprostředně po jednom z teroristických útoků na tom podle ní nic nemění. „Už jen čekám, jak Kalousek po volbách klidně uhne ze svého sloganu neuhneme a zachová se podobně jako v roce 2006, kdy chtěl vytvořit první vládu od roku 1989 tolerovanou komunisty,“ vrátila TOP 09 útok Udženija.