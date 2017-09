TOP 09 si stěžuje na nejhorší volební období Sněmovny od roku 1989

„Z pohledu opozičního poslance musím říci, že se jedná o nejhorší volební období ve smyslu pošlapání práv poslanců předkládat poslanecké návrhy,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Michal Kučera.

Upozornil, že pod stůl spadlo několik desítek návrhů, zejména opozičních, o nichž Sněmovna vůbec nejednala. „To je v parlamentní demokracii velmi závažné,“ uvedl.

Jeho kolega Martin Plíšek řekl, že řešením by byly pevně stanovené dny pro návrhy opozičních stran. „Podle pořadí v jakém byly navrženy, aby se nestalo, že se opoziční strany budou dohadovat o to pořadí,“ uvedl.

Opozici tak bude umožněno, aby se o jejích návrzích hlasovalo. „Aby byly schváleny nebo zamítnuty, ale aby nezůstaly ve vzduchoprázdnu a nehlasovalo se o nich vůbec, což pošlapává práva opozice a samotnou parlamentní demokracii,“ prohlásil Plíšek.

Opoziční TOP 09 vadí i slabá účast z ANO, KDU-ČSL a ČSSD na interpelacích v Poslanecké sněmovně. Účast ministrů byla podle Kučery nejhorší od roku 1989.

„Vidíme ty promarněné čtvrtky, kdy se ministři neúčastní interpelace a poslanci opozice hovoří k nepřítomným ministrům,“ doplnil ho Plíšek. Řešením podle strany je, aby interpelace nebyly ve čtvrtek, tak jako dosud, ale v jiný den, kdy se projednají návrhy zákonů. „V určitý čas by přišly interpelace na členy vlády a pak by se zase projednávaly návrhy zákonů,“ řekl Plíšek. To by podle něj více motivovalo ministry, aby interpelace tak okázale a často neignorovali.