Okamura o nás šíří pomluvy, tvrdí europoslanci. Podali trestní oznámení

„Trestní oznámení odešlo ve čtvrtek dopoledne. Podávali ho tři europoslanci za KDU-ČSL,“ řekl iDNES.cz europoslanec Tomáš Zdechovský. Připojili se k němu také Michaela Šojdrová a Pavel Svoboda. O podání trestního oznámení informoval jako první server Info.cz.

„Především je potřeba říct, že to je morální problém. On si celou informaci vymyslel, je to lež. V případě, že by byl uznán vinným, tak předpokládám, že podáme ještě občanskoprávní žalobu. Budeme chtít vysoudit poměrně vysoké částky, které dáme jednomu nadačnímu fondu na boj proti rakovině,“ dodal Zdechovský.

Okamura na svém facebookovém profilu mimo jiné prohlásil: „Hrozby sankcemi za nepřijímání migrantů jsou hrubým útokem na suverenitu naší země. Je neuvěřitelné, kam otevřeně směřují ambice politických struktur EU podporované českými europoslanci za hnutí ANO, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.“

Na stránkách Evropského parlamentu jsou však snadno dohledatelné záznamy z hlasování z 18. května 2017 ve Štrasburku, ze kterých vyplývá, že téměř všichni čeští europoslanci hlasovali proti uvalení sankcí. Rezoluci o zajištění funkčnosti postupu přerozdělování podpořili pouze Luděk Niedermayer a Stanislav Polčák (oba TOP 09).

Podle Okamury je trestní oznámení projevem čirého zoufalství. „Činy, které tito europoslanci svým hlasováním provedli, budou mít pro Českou republiku katastrofální důsledky. Tito europoslanci hlasovali pro povinné kvóty pro migranty. Bohužel lež se stala pro ně denním chlebem,“ reagoval pro iDNES.cz.

Okamura ve svém příspěvku z 12. září poukázal také na hlasování s názvem Strategie EU pro Sýrii, která členské státy vedle řady doporučení na řešení konfliktu vyzvala k dalšímu přijímání uprchlíků ze Sýrie. Pro něj naopak Zdechovský, Šojdrová, Svoboda a další hlasovali, přestože za neplnění hrozí údajně sankce. Tvrdí to také bývalý europoslanec Petr Mach (Svobodní).

Podle Okamury se i v této rezoluci „deklaruje politický záměr trestat neposlušné země“. „To je právě lež. Strategie o Sýrii není žádný závazný materiál. Je to poziční dokument, ve kterém poslanci nerozhodují o tom, aby byla Česká republika potrestaná,“ reagoval Zdechovský. Dodal, že ani Petr Mach neříká na svém blogu pravdu.

Okamura podle europoslanců šíří seznam údajných provinilců ve volebních novinách své strany Svoboda a přímá demokracie, na sociálních sítích ale také v rozhovoru na televizi Barrandov.

Česko bylo jednou ze zemí, které v roce 2015 hlasovaly proti povinným kvótám na přerozdělování uprchlíků. Dnes odmítá naplňovat nejen povinné kvóty, ale i dobrovolný závazek, který předtím učinila. Z celkového počtu přibližně 2 600 lidí zatím Česko převzalo jen 12 migrantů z Řecka. Žádné další už podle nedávného vyjádření Chovance nepřijme. Ministr to zdůvodnil mimo jiné zhoršenou bezpečnostní situací (více jsme psali zde).