Největším postrachem silnic je nepozorný řidič, říká šéf dopravní policie

V posledních dnech se zdá, že přibývá nehod kamionů...

V půlce března začala stavební sezona, na dálnicích se objevila omezení a s tím přibylo i nehod. Navíc nehody nákladních aut mívají často vážné následky včetně omezení provozu, a tak jsou více vidět.

V úterý stála dálnice D1 u Brna sedm hodin po střetu čtyř kamionů a dodávky s tragickými následky (o nehodě čtěte zde).

Podle předběžných šetření se ukazuje, že příčinou byl ten největší problém, který v současnosti na dálnicích máme ve vztahu k nákladním vozidlům, a to je nepozornost řidičů.

Přehlédnou auta před sebou?

Na dálnicích, zejména na dálnici D1, je celá řada omezení, která s sebou nesou riziko tvorby kolon. Samozřejmě se snažíme, aby řidiči byli co nejvíce informováni, že je před nimi nějaký problém. Na portálech je informace o tom, že na nějakém kilometru začíná kolona. I přes to se poměrně často setkáváme právě s tím, že se řidič nevěnuje plně řízení a narazí do ní. Když vezmeme hmotnost vozidla a brzdnou dráhu – přičemž tam často žádná vůbec není – tak následky jsou obvykle fatální. Pokud se mezi kamiony dostane auto, pak ti lidé prakticky nemají šanci.

Nejčastější příčiny tragický nehod zaviněných řidiči nákladních aut řidič se plně nevěnoval řízení vozidla vjetí do protisměru nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky nezvládnutí řízení vozidla nesprávné otáčení nebo couvání jiný druh nesprávné jízdy nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky nedání přednosti v jízdě nedání přednosti chodci na přechodu

Jak řidiče ještě více upozornit na kolonu?

Hledáme s Ředitelstvím silnic a dálnic možná řešení. Jednou možností je použít „plovoucí vozidlo,“ které se pohybuje podle toho, kde kolona začíná. Mají s tím poměrně dobré zkušenosti v Rakousku.

V současnosti jsou řidiči upozorněni tři kilometry před omezením. Pokud neminete portál, tak nevíte, zda před vámi nějaká kolona je. Část řidičů ale neudrží informaci, že několik kilometrů před nimi začíná kolona, nebo portálu prostě nevěnují pozornost. I proto si myslíme, že by pět set metrů před začátkem kolony mohlo stát auto s velkým LED panelem, aby řidiče varovalo.



Jak to vypadá se zákazem předjíždění kamionů u omezení na dálnici D1?

Nyní platí tři kilometry před omezením a jednáme s ministerstvem dopravy o tom, aby to tak bylo i zhruba dva kilometry za omezením. Uvidíme, nyní je to ve fázi testování. Osvědčilo se nám i úsekové měření na rekonstruovaných úsecích.

Co řidiči nákladních aut dělají místo toho, aby se věnovali řízení?

Máme záznamy situací, kdy má řidič na volantu rozložený časopis, noviny. Viděl jsem nahrávku z policejního vozu v civilním provedení, kde řidič kamionu obědval a nákladní auto se vlnilo ze strany na stranu. Stačí ale i to, že vidíte, jak má řidič kamionu položenou nohu na palubní desce. Ta reakční doba toho řidiče se tím ukrutně prodlužuje.

O tom se hodně mluvilo v souvislosti s kontrolou provedenou z policejního autobusu (více čtěte zde)...

V rámci možností, které máme, v těchto kontrolách pokračujeme. Dělají se i v jiných krajích než Královéhradeckém, kde s tím začali. Je to jedna z cest, kterou chceme jít – podívat se do té kabiny.

Řidič kamionu zapíjel sendvič pálenkou, po zastavení nemohl ani chodit.

VIDEO: Hazard opilce. Kamioňák posvačil sendvič a pálenku

Jaké jsou další příčiny nehod zaviněných řidiči kamionů?

Obecně, nejen u nákladních aut, jsou hlavní příčinou tragických dopravních nehod nepřiměřená rychlost, vjetí do protisměru a právě nevěnování se řízení. Ono to ale vše souvisí s nepozorností. Když se nevěnuji řízení, tak mohu přejet do protisměru a při současné intenzitě provozu je střet s jiným vozidlem velmi pravděpodobný.

U rychlosti to nemusí být nutně nedovolená, ale i nepřiměřená rychlost dopravně technickému stavu komunikace nebo vlastnostem vozidla. Když se nevěnuji řízení, vjedu například do zatáčky, kterou bych normálně zvládl, včas bych si ubral. Takhle reaguji na poslední chvíli nebo pozdě a dostávám se do krizové situace.

Jak je to u řidičů nákladních aut s alkoholem za volantem?

Podle statistik dopravních nehod je to lepší než u řidičů osobních aut. Šest až šest a půl procenta ze všech nehod zaviněných řidiči osobního vozu je spácháno pod vlivem alkoholu. U řidičů nákladních aut je to jen jeden a půl až dvě procenta s tím, že u nákladních aut do 3,5 tuny je to blíže k té vyšší a nad 12 tun k nižší hranici.



Co únava?

Ta samozřejmě hraje svou roli. Řidič jede delší trasu řekněme po monotónní silnici. Musím ale říci, že těchto případů v posledních letech ubývá. Souvisí to s velkým celoevropským tlakem na kontrolu nákladní dopravy. Jenom za rok 2016 jsme zkontrolovali téměř 59 tisíc nákladních vozidel kvůli dodržování sociálních předpisů, tedy doby jízdy a přestávek, potřebných dokladů či zda je v pořádku tachograf.

Jaká jsou zjištění?

Nejčastěji je problém právě s dodržováním dob řízení nebo odpočinku. Nebo se setkáváme s tím, že řidič nedoloží evidenci za posledních 28 dní, kterou je povinen podle evropských předpisů mít. Setkáváme se i s manipulací s tachografem, od různých magnetů až po velmi sofistikované úpravy.

Je to na takové úrovni, že musíme mít specialisty. Běžný dopravní policista takové podrobné kontroly nemůže dělat. Specialista musí znát jak legislativu, tak musí mít zkušenost, odbornost. Spolupracujeme proto úzce i s mobilními expertními jednotkami Centra služeb pro silniční dopravu, což je organizace zřízená ministerstvem dopravy. Jednotek je celkem patnáct.

Kontroluje se i technický stav vozů?

Technických kontrol nákladních vozů nad 3,5 tuny je ročně na padesát tisíc. Dělají se dlouhodobě, takže výsledky se už projevují. Jsou to důsledné kontroly, kdy se vleze pod auto, kontrolují se například brzdové kotouče, rámy, upevnění nákladu a další. K tomu je nutné připočítat i specializované kontroly, ke kterým přizveme například veterinární správu, Českou inspekci životního prostředí a další. Kontroly užitkových vozidel jsou dennodenní náplní práce dopravní policie.

Jak dlouho taková kontrola trvá?

Minimálně půl hodiny na jedno vozidlo, pokud se neobjeví žádná závada. Jakmile se objeví jakýkoli problém, tak se to samozřejmě protáhne.

Jsme navíc limitováni počtem vhodných míst na dálnicích. Kontrolní stanoviště jsou většinou na bývalých, dnes uzavřených odpočívadlech. Počítáme s vážením nebo například kontrolou aut, která převáží nebezpečné látky, kde hrozí únik. Proto pro nás nejsou zcela vhodná veřejná parkoviště u čerpacích stanic.

Co preventivní akce?

Dělali jsme nejrůznější preventivní projekty – akce s BESIP, rozhlasové kampaně. Pravdou ale je, že tak ovlivníme jen naše řidiče. Česko je přitom tranzitní zemí a podíl cizozemských řidičů je velmi vysoký. Například při té úterní nehodě u Brna byli tři ze čtyř řidičů nákladních vozidel cizinci. Dělali jsme analýzu z dálnice D1 a u tragických nehod zaviněných řidiči kamionů připadá padesát procent a výše na cizince. Tam je jedinou šancí účinný dohled, účinná represe.

Jaká je u cizinců vymahatelnost sankcí?

V Evropské unii dobře funguje to, že postih za provinění nejde pouze za řidičem, ale zároveň je vedeno i správní řízení s dopravcem. Máme oprávnění udělit kauci až do výše 100 tisíc korun. Je udělena dopravci a skládá ji ten řidič. Je to záruka, že se bude dostavovat ke správnímu řízení. V loňském roce jsme uložili kauce v celkové hodnotě téměř 53 milionů korun. Vymahatelnost práva se v posledních letech zlepšila.

Jak je to s odstavnými místy, aby řidiči kamionů mohli dodržovat pauzy?

Těch míst je málo. Podle studie ŘSD nám v dálniční síti chybí na 1 500 míst pro nákladní vozidla. Nyní se vyhledávají vhodné lokality, ale je to běh na dlouhou trať a ten problém je aktuální. Pokud se pojedete podívat například na Rozvadov den před svátkem či dnem pracovního klidu, tak kapacity jsou tam naprosto vyčerpané. Mluví se o inteligentním systému, který bude navádět řidiče na volná místa. Bez dostatečného počtu parkovacích míst to však nebude fungovat.