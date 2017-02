Bouře žene teplý vzduch na severní pól. Kde bývá minus třicet, je nad nulou

„V pondělí se nad severní částí Atlantiku velice rychle utvořila extrémně hluboká tlaková níže s hodnotami kolem 932 hektopaskalů. Rozsahem to mělo některé znaky hurikánu, i když ten nemůže vzniknout v těchto zeměpisných podmínkách a v tomto ročním období - byla tam rychlost větru kolem 140 kilometrů za hodinu a přes 16 metrů vysoké vlny,“ řekl iDNES.cz mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.

Postup bouře do Evropy zablokovala mohutná tlaková výše nad Skandinávií a Ruskem. V krátké době proto bouře zeslábla a přesunula se do oblasti Islandu a jižního Grónska.

Pokud by se dostala až na pobřeží Evropy, projevila by se zde mimořádně silnou vichřicí a dalšími extrémními projevy počasí. Místo toho z ní však proudí velké množství teplého vzduchu do oblasti severního pólu.

Proudění větru kolem tlakové níže mezi Grónskem a Islandem:

Pokud přicházíte z mobilní aplikace, animaci můžete přehrát zde

„Tlaková výše blokuje postup útvarů z Atlantiku směrem k Evropě. Postupují proto směrem k severu. Důsledkem je, že proudí velmi teplý vzduch k severnímu pólu. Přináší tam neobyčejné oteplení. Podle dostupných údajů by tam teplota měla být nad nulou, přestože je tam polární noc,“ dodal Dvořák.

Podle listu The Washington Post se už po čtvrté za uplynulý rok dostane teplota kolem severního pólu k hodnotám mírně nad nulou, kdy začíná tát led. Obvykle je tam přitom kolem minus 34 stupňů Celsia. Stejné podmínky se mají na severu vytvořit také ve čtvrtek.

Arktické oblasti mají nejméně ledu za posledních 38 let

Na oteplování oblastí kolem severního pólu upozorňuje americké Národní centrum pro sběr dat o sněhu a ledu (NSIDC). Od října loňského roku je kvůli tomu patrný úbytek mořského ledovce. V lednu letošního roku měla teplota vzduchu o pět stupňů Celsia více, než je dlouhodobý průměr v letech 1981 až 2010.

Průměrná rozloha ledovce se v lednu 2017 dostala na 13,38 milionu čtverečních kilometrů, což je nejméně za posledních 38 let, kdy stav ledu sledují satelity. Aktuální rozsah je menší o 260 tisíc čtverečních kilometrů oproti lednu 2016 a o 1,26 milionu čtverečních kilometrů menší, než je dlouhodobý průměr pro leden v letech 1981 až 2010.

Rozsah mořského ledu v arktických oblastech pro leden 2017. Vyznačená linie značí průměrný rozsah ledu v letech 1981 až 2010.

Hranice ledovce přitom neustále kolísá, ale po většinu měsíce se zastavila severně od Špicberk, což je podle NSIDC způsobeno teplým prouděním v moři poblíž západní části souostroví.

Tání ledu má podle Dvořáka vliv na vznik velkých tlakových níží v Atlantiku. „Na severním pólu taje sníh a led, který je studený a odtéká do Severního ledového oceánu a z něj to Atlantského oceánu. Na rozhraní mezi studenými vodami z pólu a teplými vodami grónského proudu je iniciátor vzniku hlubokých tlakových níží,“ vysvětlil.

Nad oblastí Labradoru by se v pátek měla objevit níže s hodnotou 970 hektopaskalů, která nebude tak extrémní. Ani ta by neměla proniknout do Evropy. Zasáhne především jižní Grónsko a Island.