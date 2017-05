Slyšel jsem hlasy, tvrdí muž, který vjel na Times Square do davu lidí

Policie řidiče identifikovala jako Richarda Rojase. Podle zdrojů agentury AP očekával, že během incidentu zemře. „Měli jste mě zastřelit! Chtěl jsem je zabít,“ řekl prý poté, co ho policisté zadrželi. Svůj čin nicméně podle vyšetřovatelů zatím nevysvětlil, pouze „mumlal a říkal šílené věci“ - jako ty, že v hlavě slyšel hlasy.

Rojas nyní čelí obvinění z vraždy a několika pokusů o ni. Před soudem by se měl poprvé objevit už během pátku. Policie se domnívá, že byl během incidentu pod vlivem syntetické marihuany známé jako K2.

Muž žil v Bronxu, v minulosti byl příslušníkem amerického námořnictva. Z toho byl podle stanice NBC propuštěn v roce 2014 poté, co na Floridě řídil pod vlivem omamných látek a následně odporoval policistovi při zatčení.

Už o dva roky dříve však podle BBC napadl taxikáře na floridské námořní základně, přičemž křičel, že „jeho život skončil“. Naposledy byl Rojas zadržen minulý týden, protože jinému muži vyhrožoval nožem. Domníval se, že mu chce ukrást identitu.

Rojasův soused z Bronxu Harrison Ramos agentuře Reuters sdělil, že muž měl po odchodu z námořnictva problémy s alkoholem a na internetu sdílel „šílené věci“. Podle přátel měl prý navíc problémy s penězi. „Prošel si těžkým obdobím. Nedělejte z něj teroristu nebo něco takového. Sloužil této zemi a když se vrátil, nikdo mu nepomohl,“ řekl Ramos.

Policie už krátce po útoku uvedla, že Rojasův čin neměl nic společného s terorismem. Nevyloučila však, že byl úmyslný. Tomu napovídá i to, jak k incidentu došlo - když jel Rojas po Times Square, zničehonic obrátil svou Hondu do protisměru a vysokou rychlostí ujel tři bloky, než vrazil do sloupu.

Jeho zběsilá jízda si vyžádala 22 zraněných a smrt osmnáctileté dívky z Michiganu. Mezi zraněnými je i její třináctiletá sestra (více o incidentu čtěte zde).

Policistům pomohl vyhazovač

Rojas se sice pokusil o útěk, policisté ho však okamžitě zadrželi. Pomohl jim k tomu sedmačtyřicetiletý Ken Bradix, bývalý voják, který nyní pracuje jako vyhazovač v jedné z restaurací na Times Square. „Jakmile jsem uslyšel ‚Chyťte ho‘, vystartoval jsem,“ popsal.

Vyhazovač Ken Bradix, který policistům pomohl zadržet muže, který vjel na Times Square do davu chodců (18. května 2017).

Rojas podle něj pobíhal kolem svého vozu jako šílenec. „Ten chlap vylezl z auta, běhal, křičel. Žádná konkrétní slova, jen křičel a mával rukama. Běžel přímo na mě,“ uvedl.

„Srazil jsem ho z levé strany a oba jsme spadli na zem. Byl tam policista mimo službu, který mi pomohl udržet ho na zemi, a jeden kluk ze CitySights (cestovní kancelář nabízející vyhlídkové jízdy po New Yorku, pozn. red.). Policisté dorazili o pár vteřin později,“ dodal.

Americká média nyní Bradixe oslavují jako hrdinu. On sám se tak však necítí - dělal prý jen to, co považoval za správné. „Nejsem hrdina. Udělal jsem to, co by, doufám, udělal každý,“ řekl deníku New York Post.

Trasa Rojasovy vražedné jízdy. Nejdříve obrátil auto do protisměru, poté ujel tři bloky, než narazil do sloupu: