Nemocnice nechtěně vyzradila fintu s cenou léků. Nakupuje je levněji

Za krabičku léku Sutent je pojišťovna ochotna zaplatit až 120 tisíc korun. Ze smlouvy je patrné, že firma Pfizer na něj může poskytnout až 22 procent slevy.

„Nemocnice chtěla výši bonusů začernit, namísto toho omylem data zvýraznila,“ říká ekonom Jiří Skuhrovec, který na zveřejnění výše bonusů v Registru smluv upozornil. Ihned poté nemocnice smlouvu z internetu stáhla. Slevu nakonec nevyužila, neodebrala totiž dohodnuté množství.

Thomayerova nemocnice přiznává, že pojišťovně účtuje původní cenu před odečtením slevy. „Vykazujeme zdravotním pojišťovnám léky za pořizovací ceny bez započtení množstevního bonusu,“ uvedl mluvčí nemocnice.

S firmou Pfizer se na slevě za tento lék domluvila i FN Brno. Ani tato nemocnice nepopírá, že účtuje pojišťovnám jinou cenu, než za kterou nakoupila. „Vůči pojišťovnám postupujeme v účtování v souladu se zákonem,“ odpověděla pouze nemocnice.

Ekonomové upozorňují na to, že by měla jasně zasáhnout pojišťovna a ceny drahých léků snížit. „To, že je daná firma schopná nabízet lék o téměř čtvrtinu levněji, je jasný vzkaz pro pojišťovnu. Měla by přehodnotit, jestli za tento lék neproplácí nemocnicím zbytečně moc,“ říká Skuhrovec.

Loni v říjnu Všeobecná zdravotní pojišťovna oznámila, že výrobci dávají za inkontinenční pomůcky čtvrtinové bonusy, a proto na ně napříště bude platit méně. MF DNES nyní přinesla důkaz, že čtvrtinové slevy jsou schopné nabízet i firmy, které vyrábějí drahé onkologické léky. Na dotaz, zda přehodnotí úhradu i u těchto léků, už pojišťovna neodpověděla.