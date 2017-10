Připravujeme i variantu brexitu bez dohod s EU, připustila Mayová

Mayová řekla, že má dojem, že její nedávný projev ve Florencii vdechl jednáním o brexitu nový život, a vyjádřila naději, že se dohodu o rozchodu s EU podaří do března 2019 uzavřít.

Minulý týden Mayová ve Florencii vyzvala k odvážnému přístupu při ustavení budoucího nového, hlubokého a speciálního partnerského vztahu mezi Británií a Evropskou unií. Zároveň dala jasně najevo, že má zájem o dvouleté přechodné období.

„Vláda pracuje na opatřeních, která by musela být přijata, pokud by žádná dohoda nebyla. Pracujeme také na tom, abychom zajistili, že dohodu mít budeme, správnou dohodu pro Spojené království,“ řekla Mayová. „Vládní ministerstva zjišťují, jaké změny jsou potřeba, co musíme přijmout,“ vysvětlila premiérka.

Brity především zajímají budoucí vztahy s EU, například přístup na unijní vnitřní trh. Ostatních 27 unijních zemí ale před touto diskusí žádá alespoň základní dohodu o zachování práv občanů, o hranici mezi Irskem a Severním Irskem a především o vyrovnání britských finančních závazků. Jednání však podle dostupných informací nepostupují podle plánu.

Mayová na BBC rovněž vyjádřila politování nad posledním volebním neúspěchem konzervativců. „Je mi líto, že někteří velmi dobří poslanci přišli o svá křesla,“ řekla premiérka, jejíž konzervativci v červnových volbách přišli o většinu v Dolní sněmovně.

Šéfka kabinetu prozradila, že za svolání předčasných voleb se hodlá spolustraníkům omluvit. Z voleb si prý vzala ponaučení, že konzervativci musí „naslouchat voličům“, zejména mladým lidem a těm, kteří „sotva vyjdou“.

Vnitropolitická témata a spory ve straně

Mayová chce na začínajícím stranickém sjezdu hovořit především o vnitropolitických tématech. Ohlásila například úlevy při splácení půjček na školné a zmrazení výše školného i podporu lidem, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení. Britská média se však domnívají, že domácí témata nakonec budou zastíněna tématem brexitu.

Pozice Mayové ve vlastní straně je nyní podle pozorovatelů oslabena a mezi konzervativci nepanuje shoda ohledně přístupu k jednáním o odchodu z EU. Myová však dnes popřela úvahy o nejednotnosti kabinetu pokud jde o program a zejména o brexit. „Mám kabinet, který je jednotný pokud jde o poslání této vlády,“ ujistila.

Za nejsilnějšího vnitropolitického soupeře Mayové je považován ministr zahraničí Boris Johnson a média spekulují o tom, že chce premiérku svrhnout. S napětím je proto očekáván úterní projev Johnsona na stranické konferenci a rovněž středeční vystoupení Mayové.

Policie v Manchesteru počítá s tisícovkami demonstrantů, kteří během jednání konzervativců chtějí protestovat proti úsporné politice vlády i proti brexitu.