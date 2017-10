Za těžké tašky si mohou děti často samy, shodují se ředitelé

10:25 , aktualizováno 10:25

Děti nosí příliš těžké školní tašky. Ukázal to test iDNES.cz a myslí si to také čtenáři, kteří se zapojili do diskuse pod článkem. Z ankety mezi školami však vyplynulo, že za to nemohou jen objemné učebnice. Děti totiž často nosí zbytečnosti. Podle expertů by také pomohlo, kdyby se více hýbaly.