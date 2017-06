Američanka nechala dvě malé dcery v autě 15 hodin, obě zemřely

Došlo k tomu v okrese Kerr ve státě Texas. „Je to zdaleka nejhorší případ ohrožení dětí, který jsem za 37 let své služby viděl. Nechala ty děti v autě schválně,“ řekl šerif okresu Rusty Hierholzer. Podle jeho prohlášení opustila Hawkinsová dcery v úterý večer a z auta je osvobodila až ve středu kolem poledne.

V zamčeném autě, kde se teplota ve středu ráno vyšplhala ke 32 stupňům, strávila batolata podle deníku The New York Times 15 hodin. V té době byla Hawkinsová v domě svého kamaráda. Když Hawkinsové někdo v domě řekl, že by se pro plačící dcery měla vrátit, odmítla.

Z auta se holčičky dostaly až následující den, kdy už byly obě v bezvědomí. Namísto toho, aby je devatenáctiletá matka okamžitě odvezla do nemocnice, nejdříve je vykoupala a převlékla. Původně je ani k lékaři vzít nechtěla, podle výpovědi se údajně „nechtěla dostat do problému“.

Američanka Amanda Hawkinsová:

Nakonec je ale společně se šestnáctiletým kamarádem odvezla do Petersonské regionální nemocnice, odkud byly dívky kvůli vážnému zdravotnímu stavu převezeny do nemocnice v San Antoniu.

Hawkinsová personálu kliniky tvrdila, že byla s dcerami u jezera, kde předtím, než zkolabovaly, čichaly ke květinám. „Možná se tím otrávily,“ vypověděla. Obě holčičky po pár hodinách i přes péči lékařů zemřely.

Hawkinsová byla zatčena, obviněn bude podle šerifa Hierholzera taktéž její šestnáctiletý kamarád.

V letošním roce zemřelo ve Spojených státech na tepelný šok, způsobený dlouhou dobou strávenou v autě, už 11 dětí. Podle stránek http://noheatstroke.org/ bylo v roce 2016 takových úmrtí 39.