Náklaďák v Texasu skrýval osm mrtvol. To se tu děje pořád, říká šerif

Incident ohlásil jeden ze zaměstnanců obchodního domu Walmart v San Antoniu na jihu Texasu, kde nákladní auto zastavilo. Zaměstnanec oznámil, že k němu přišel s žádostí o vodu někdo z vozu.

„Máme podezření na zločin obchodování s lidmi,“ prohlásil podle webu televize ABC News místní policejní šéf William McManus. Lidé zavření v dodávce trpěli dehydratací, někteří mohli v důsledku vedra utrpět poškození mozku. Úřady se nyní snaží zjistit, odkud auto přijelo a jak dlouho na parkovišti stálo.

McManus objev označil za strašlivou tragédii, podle něj to však není ojedinělý incident. „Děje se to docela často... naštěstí to někteří lidé přežili, ale tohle se tu děje pořád,“ povzdechl si policista. Podle ABC někteří lidé z dodávky po osvobození prchli do okolních lesů, policie po nich nyní pátrá.

Případ připomíná událost ze srpna 2015, kdy bylo v Rakousku v odstaveném chladírenském voze nalezeno 71 mrtvých migrantů. Běženci, kteří přijeli do Rakouska přes Maďarsko, se udusili (více zde).