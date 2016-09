Texaští studenti se vyzbrojili vibrátory, nechtějí zbraně ve škole

Na Texaské univerzitě v americkém Austinu začal školní rok jako každý jiný. Skupiny studentů se usadily ke stolkům a snažily se nalákat co nejvíc nováčků do svých spolků, klubů a náboženských skupin. Výjimkou byl jen kout místnosti, kde se sešly stovky lidí, aby si vzaly vibrátory zdarma v rámci originálního protestního hnutí proti nošení zbraní do prostor vysokých škol, napsal britský list The Guardian.

Nový texaský zákon, který loni prošel místním zákonodárným sborem, a letos po prázdninách vstoupil v platnost, povoluje držitelům zbrojního průkazu a zbraně starším 21 let nosit skryté ruční palné zbraně na většině veřejných míst kampusu univerzity, včetně kolejí a tříd.

Tento krok vyvolal souhlasné reakce i kritiku. A ohniskem protestů se stala právě Texaská univerzita v Austinu. Na počátku školního roku se tu konala demonstrace, na níž účastníci mávali sexuálními pomůckami ve vzduchu, anebo si je připínali k batohům.

Vibrátor ne, pistoli ano

„Máme tu šílené zákony, ale tenhle je z nich rozhodně ten nejšílenější. Chápete, že si do školy nemůžete přinést vibrátor, ale zbraň ano? Proto se proti absurditě pokoušíme bojovat absurditou,“ řekla Rosie Zanderová, 20letá studentka historie. „Chtěli jsme něco zábavného, do čeho se lidi budou moci vážně zapojit. Přidělejte si robertka k batohu, a už posíláte texaskému Kongresu vzkaz, že tohle není rozhodnutí, jaké jsme chtěli,“ dodala.

Hnutí symbolizované ostentativním nošením vibrátorů začalo v loňském roce, kdy studentka Jessica Jinová zorganizovala protest, který by satirickým způsobem poukázal na absurditu povolení nosit zbraně v kampusu, když ukazovat sexuální pomůcky je zakázáno jak řádem univerzity, tak státním zákonem proti vystavování obscénních předmětů.

Zastánci nošení zbraní argumentují tím, že se zákon bude týkat pouze malého počtu zodpovědných majitelů zbraní, kteří s pomocí práva, jež jim zaručuje ústava, chtějí zlepšit možnost své osobní obrany a bezpečí. Kritici uvádějí, že proti je většina studentů i zaměstnanců škol a policistů. A že tento zákon namísto zvýšení pocit bezpečí spíše sníží.

Mezi kritiky patří i 19letý student politologie Miguel Robles, který říká, že si připadá méně bezpečně, když je teď možné nosit zbraně v kampusu. „Během výuky nemáte jistotu, jestli se můžete hádat nebo diskutovat, protože když se někdo hodně rozvášní, mohlo by dojít k násilí. Ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by si myslel, že to byl dobrý nápad,“ dodal.