Zvládnete matematiku pro páťáky? Zkuste si test, který dostali i oni

Společnost Kalibro pro čtenáře iDNES.cz vybrala ukázkový test z matematiky, ve kterém mohou porovnat svoje znalosti s vědomostmi školáků 5. tříd.

„Tím, co děti skutečně ovládají, se systematicky zabýváme od první poloviny devadesátých let, a naše poznatky nijak nepotvrzují obecně sdílené názory, že dnešní děti nic neumí, že dříve (před deseti, dvaceti lety, před rokem 1989) se toho naučily mnohem víc,“ říká David Souček ze společnosti Kalibro.

Ačkoliv se sice mírně mění struktura úloh, ve kterých jsou děti více či méně úspěšné, na úrovni základního školství podle Součka k zásadnímu zhoršení znalostí a dovedností nedochází.

„Speciálně u matematiky navíc řadě dětí pomáhají nové výukové postupy, jako je třeba matematika podle profesora Hejného (alternativní metoda, která je založena na samostatném objevování matematických zákonitostí žáky, pozn. red.), která v praxi velmi zdařile naplňuje principy takzvané konstruktivistické výuky, kde děti matematiku z velké části samy objevují a tvoří,“ uvedl Souček.

„Zajímavé je, že konstruktivistická metoda použitá ve výuce matematiky podle různých indicií nejspíš pomáhá dětem i ve výuce jiných předmětů, zejména v češtině a patrně i v cizích jazycích. Zatím pro to nemáme - vzhledem k poměrně krátké historii nasazení Hejného matematiky - dostatek dat, ale to by se mělo během několika příštích let změnit,“ dodal.