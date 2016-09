Policie prověřuje zakázku na Národní elektronický nástroj. Jde o stamiliony

Jde o tendr ministerstva pro místní rozvoj – takzvaný „Národní elektronický nástroj“ (NEN). To je internetová stránka pro rozdělování veřejných zakázek, která už sama stála 317 milionů korun (byť ne všechno z toho inkasovalo Tesco SW).

Policii zajímá především to, zda zakázka nebyla předražená. Před několika dny se proto policie obrátila s prosbou na konkurenční firmy Teska SW, zda by spočítaly, o kolik levněji by zakázku bývaly dokázaly splnit ony.

„Policejní orgán vede trestní řízení pro podezření z několika trestných činů spáchaných v souvislosti s dotačním projektem Národního elektronického nástroje,“ píše se v policejní žádosti.

Oficiálně nechce mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej nic říci.

Firma Tesco SW odmítá, že by se dopustila čehokoli nezákonného.

„Trestní oznámení jsou levným nástrojem politického a konkurenčního boje, proto nás nepřekvapuje, že policie prověřuje NEN. Konsorcium Tesco SW a O2 ICT Services postupuje podle zákona,“ reagoval mluvčí Tesco SW Tomáš Jelínek.

Firma Tesco SW byla předmětem zájmu policie už dříve kvůli údajným manipulacím s IT zakázkami. Olomoucký podnikatel David Tesařík ze společnosti Tesco SW dostal varování den před chystanou policejní razií v září 2014. Vyšetřování úniku informací nakonec vedlo právě ke jménu policejního prezidenta Tuhého (únik informací podle GIBS sahal k Tuhého blízkým).

Bývalého vedoucího ostravské expozitury ÚOOZ Jiřího Komárka, který na kauzu „brutální únik“ upozornil, ve čtvrtek vyslýchala sněmovní vyšetřovací komise. Poslanci se zajímali o jeho informace o policejní reformě (více o čtvrtečním slyšení před sněmovní komisí čtěte zde).