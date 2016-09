Teroristé přijeli do Česka na nákupy. Sháněli outdoorové vybavení

Na mezinárodní konferenci o problematice ochrany takzvaných měkkých cílů to ve čtvrtek řekl ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Michal Mazánek.

Jiří Dreksler ze sekce terorismu a extremismu NCOZ řekl, že v případě nákupu outdoorového vybavení šlo o zboží řádově za desítky tisíc korun a od jednoho druhu o desítky kusů. O nákup se pokoušeli jednotlivci nebo malé skupiny. Zboží bylo určeno pro „klasická místa bojů“, poznamenal.

„Přímo jsme věděli, kam to vybavení mířilo a za jakým účelem tam mířilo,“ řekl. Policisté podle něj nevědí, zda tito lidé takové zboží nakoupili i před tím, než bezpečnostní složky o nákupu získaly informace.

O tom, že z Česka míří do konfliktních oblastí Blízkého východu psal server iDNES.cz už v květnu. Obchodník se zbraněmi líčil, že Praha má v tomto oboru výhodnou polohu (více čtěte zde). „Chtějí vždycky to samé - kalašnikov a něco na toyoty,“ řekl zbrojař.

„Že to končí částečně v Islámském státu, to je každému jasné. Ale pokud ukáže papíry, tak je mi jedno, kam to zboží jde. Já jsem čistý, mám obchod se stranou, kterou mi ministerstvo průmyslu povolí,“ vysvětlil obchodník.

Muž se střelným zraněním

Ohledně člověka, který se v Česku léčil po zranění v místě bojů, Dreksler řekl, že jde o utajovanou informaci. „Nepromítli jsme ji v trestním řízení, poskytli jsme ji jen zahraničnímu partnerovi. Bylo to střelné zranění, které bylo na místě bojů provizorně zaléčeno a tady bylo doléčeno,“ řekl. Při příjezdu do Česka podle něj dotyčný nebyl v ohrožení života.

Bezpečnostní složky zaznamenaly i zneužití českých cestovních dokladů. Podle Drekslera jde o věčný problém, zneužívány jsou pasy většiny států Evropské unie. „Jsou padělané nebo pozměněné proto, aby ti lidé mohli přicestovat na území Evropské unie nebo v pohodě vycestovat,“ dodal.