V Německu přerušili kvůli teroristické hrozbě festival Rock am Ring

O přerušení akce, která se koná na motoristickém okruhu Nürburgring, informovali i organizátoři na Facebooku.

Policie z města Koblenc obdržela informaci o „konkrétní hrozbě,“ napsala bez dalších podrobností agentura AP. Varování před terorismem na festivalu potvrdila zemská vláda západoněmecké spolkové země Porýní-Falc. Strážci zákona zřídili pro občany zvláštní telefonní linku.

Policisté podle nich chtějí vyklidit prostor, aby ho mohli prozkoumat. Návštěvníci proto mají v klidu opouštět místo konání akce. „Existují zde konkrétní důkazy, které vedou k potenciální teroristické hrozbě. V současnosti probíhá intenzivní vyšetřování,“ uvedla místní policie podle webu Die Welt.

Organizátoři festivalu doufají, že v sobotu bude možné v hudebních vystoupeních pokračovat. Policie však v tuto chvíli neví, jestli pokračování akce povolí. Návštěvníci za zpěvu plochu spořádaně opustili. „Naše publikum reagovalo fantasticky,“ řekl organizátor festivalu Marek Lieberberg.

Festival se koná od pátku do neděle. Vystoupit podle rozpisu mají například kapely Rammstein, System of a Down či Die Toten Hosen. Na konci víkendu se podle AP očekávala účast až 90 000 návštěvníků.